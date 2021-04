Constantin Enceanu, despre relația pe care o are cu soția sa, după 36 de ani de căsătorie: „Nu am făcut-o niciodată”

Celebrul interpret de muzică populară, Constantin Enceanu, a vorbit, de curând, despre relația pe care o are cu Angela, femeia pe care a luat-o de soție, în urmă cu 36 de ani.

Artistul se declară un tată și un bunic fericit. Constantin Enceanu de dezvăluit care este, de fapt, secretul unei căsnicii reușise și longvive în același timp.

Vedeta mărturisește că mariajul l-a ajutat să se maturizeze, însă nu l-a schimbat radical. În ceea ce privește relația cu soția lui, artistul spune că și acum își fac declarații de dragoste.

„Tinerii în ziua de astăzi nu mai au răbdare. Nu am spus niciodată în mariaj. Ne-am certat, ca orice om. Dar niciodată nu am spus că am terminat-o soției mele.

Dacă aș fi zis-o, înseamnă că m-aș fi gândit, dar nu am făcut-o niciodată. Lucrurile astea grave nu trebuie spuse decât atunci când simți că ruptura va exista sigur. Sunt drăgăstos cu persoanele de lângă mine, așa am fost dintotdeauna.

Pe mine căsnicia m-a ajutat să mă maturizez, dar nu m-a schimbat dramatic. Eu cu soția mea ne pupăm pe obraz de fiecare dată când plecăm din casă.

Când ne întâlnim, ne pupăm. Asta este o apropiere și face relația și mai strânsă. Spunem din suflet . Când spun asta, nu o spun gratuit. Sunt prea sincer”, a spus Constantin Enceanu, la Antena Stars.

Cum și-a cunoscut Constantin Enceanu soția

Totodată, el a mărturisit că el și soția lui au fost colegi de serviciu în tinerețe și s-au îndrăgostit la locul de muncă. Mai târziu, Angela avea să îi dăruiască o fiică.

„Pe soţia mea am cunoscut-o pe vremea când lucram la Întreprinderea de Transformatoare şi Motoare Electrice Filiaşi. Eu eram la staţia de radioamplificare, unde se punea muzică şi angajaţii dădeau dedicaţii pentru colegi.

Ea lucra la Oficiul de Calcul şi venea să dea dedicaţii pentru colege. Uşor-uşor, ne-am cunoscut, ne-am apropiat, am considerat că există ceva care ne atrage”, a declara pentru Click! celebrul artist.

