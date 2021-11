Constantin Enceanu respectă legea, chiar dacă are și pierderi: ”Dacă n-ai vaccinul făcut, nu mănânci ciorbiță în localul meu”

Constantin Enceanu se află în topul preferințele celor care apreciază muzica de calitate, aceasta fiind preferat de numeroase persoane atunci când se organizează evenimente private.

Sumele pe care Constantin Enceanu le percepe nu sunt tocmai mici, astfel că artistul a reușit să intre în afaceri, acesta având un restaurant în Filiași.

Deși a înregistrat pierderi mari pe plan financiar, din cauza pandemiei, cântărețul susține că nu permite nimănui să ia masa în local, dacă nu prezintă certificatul verde. Astfel, artistul vrea să arate că la el se respectă regulile și că nu se abate de la respectarea restricțiilor.

„Și la mine se respectă regulile, întocmai, nu se intră decât cu certificatul verde, pentru că nu au cum să dovedească faptul că ar fi trecut prin boală. Dacă n-ai vaccinul făcut, nu mănânci ciorbiță în localul meu, nu ai voie! La intrare, trebuie să prezinți certificatul verde.

Toți angajații suntem vaccinați! A scăzut enorm numărul clienților, încasările au scăzut la jumătate, în numai o săptămână. Nu pot da afară angajații, în prag de iarnă, mă tot gândesc la soluții’, a spus Constantin Enceanu pentru playtech.ro.

Constantin Enceanu îi mulțumește lui Dumnezeu că nu a dat faliment. În pandemie, pentru a nu suferi pierderi, afacerea lui a servit la domiciliu, iar acum face catering.

„Tot timpul am funcționat, în pandemie, am servit la domiciliu, și acum tot cateringul funcționează, mergem cu sufertașul, ca pe vremuri. Facem tot ce ne stă în putință ca să depășim situația aceasta grea. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu am dat faliment. Având foarte multe locuri afară, în vară a mers foarte bine!”, a mai spus artistul.

