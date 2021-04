Constantin Enceanu și soția sa, Angela, căsnicie demnă de invidiat: „Niciodată nu i-am spus soţiei mele că am terminat-o”

Interpretul de muzică populară, Constantin Enceanu este căsătorit cu Angela, soția sa, de foarte mulți ani. Artistul a mărturisit care este secretul longevității mariajului.

O căsnicie are nevoie de multe elemente cheie pentru a deveni de durată. O astfel de relație are și Constantin Enceanu cu femeia de care s-a îndrăgostit în urmă cu aproape 40 de ani.

“Tinerii în ziua de astăzi nu mai au răbdare. Nu am spus niciodată „gata” în mariaj. Ne-am certat, ca orice om. Dar niciodată nu i-am spus soţiei mele că am terminat-o. Dacă aş fi zis-o înseamnă că m-aş fi gândit, dar nu am făcut-o niciodată. Lucrurile astea grave nu trebuie spuse decât atunci când simţi că ruptura va exista sigur. Sunt drăgăstos cu persoanele de lângă mine, aşa am fost dintotdeauna.

Pe mine căsnicia m-a ajutat să mă maturizez, dar nu m-a schimbat dramatic. Eu cu soţia mea ne pupăm pe obraz de fiecare dată când plecăm din casă. Când ne întâlnim ne pupăm. Asta este o apropiere şi face relaţia şi mai strânsă. Spunem din suflet „te iubesc”. Când spun asta, nu o spun gratuit. Sunt prea sincer’’, a spus Constantin Enceanu, la Antena Stars

Constantin Enceanu și soția lui sunt căsătoriți de 36 de ani și au genul de mariaj pe care tinerii îl invidiază.

“Pe soţia mea am cunoscut-o pe vremea când lucram la Întreprinderea de Transformatoare şi Motoare Electrice Filiaşi. Eu eram la staţia de radio amplificare, unde se punea muzică şi angajaţii dădeau dedicaţii pentru colegi.

Ea lucra la Oficiul de Calcul şi venea să dea dedicaţii pentru colege. Uşor-uşor ne-am cunoscut, ne-am apropiat, am considerat că există ceva care ne atrage”, a declarat pentru Click! celebrul artist

