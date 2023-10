Continuă calvarul pentru Adda, trei luni face injecții: boala a lăsat-o cu sechele! ”Obosesc, mă dor oasele!” + Decizia luată în cazul copilului

Calvarul continua pentru Adda, la mai bine de doi ani de când a aflat că suferă de boala Lyme. Afecțiunea descoperită după luni întregi de controale la mai mulți medici au lăsat-o și acum, cu sechele, potrivit mărturisirilor făcute de această, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Într-un interviu amplu, artista ne-a mai spus de ce a refuzat să-și înscrie fiul la o școală privată.

În urmă cu mai bine de doi ani, Adda a ajuns la urgențe, în stare destul de gravă. Artista se simțea rău și nu mai putea respira. După luni întregi de controale și analize, la mai multe clinici, ea a aflat că are boala Lyme. A urmat un tratament lung și dureros. În prezent, ea mai are încă trei luni de făcut injecții, după care va afla dacă e vindecată complet sau nu. Altfel, aceasta ne-a mărturisit că se mai vede pe scenă încă vreo 20 de ani, după care intenționează să-și facă o casă în Grecia.

„Vreau să fiu vie”

CANCAN.RO: Bună, Adda! Cum te mai simți?

Adda: Sunt trezită de la 5. Am fost la radio, ședințe cu părinții, antrenamente cu copilul, mai fac și curățenie. Acum avem și lucrări în curte. Pregătim terenul pentru la anul, pentru că vrem să facem și piscină. Și acum lucrăm să terminăm partea din față, parcarea. Muncim cu drag și spor, pentru al nostru viitor…

CANCAN.RO: Înseamnă că e de bine… Te-ai vindecat complet?

Adda: Nu mi-am revenit complet, dar vreau să fiu vie. Nu am de ales. Dar sunt bine. Sunt foarte multe de făcut și vreau să le facem pe toate.

„Încă trei luni de injecții. Obosesc destul de repede”

CANCAN.RO: Ai terminat tratamentul?

Adda: Mai am de făcut tratament. Încă trei luni de injecții cu moldamin, din totalul de 18 luni. În primăvară mă testez, să văd dacă ies negativă. Oricum am rămas cu ceva sechele. Mai am dureri foarte mari de oase, uneori. Și obosesc destul de repede. Dar cu astea poți să trăiești. Îți mai dai cu cremă, mai faci masaj.

Mie când mi s-a declanșat boala, nu mai puteam respira, eram rău. M-am dus la Urgențe, la o clinică privateă, pentru că spitalele erau în carantină. M-a costat 2000 de lei o perfuzie. Dar nu au știut să-mi spună ce am. A doua zi m-am dus din nou acolo, alți 2000 de lei. Deci 4000 de lei s-au dus în 24 de ore.

„Îmi iau o casă în Grecia”

CANCAN.RO: Spuneai că obosești foarte repede… Pe scenă cum te simți?

Adda: Concertul meu durează cam o oră și ceva. Dar rezist. E și adrenalina de pe scenă. Plus că oamenii te încarcă cu o energie așa frumoasă.

CANCAN.RO: Până la ce vârstă te vezi cântând?

Adda: Peste vreo 20 de ani mă retrag frumos, îmi iau o casă în Grecia. Vreau să cânt cât mai mult, dar eu nu o să mă operez. Nu o să-mi fac nimic ca să fiu forever young (n.r. mereu tânără). O să fiu stafidită pentru generațiile care vin. Fiecare cu alegerea lui. Și dacă vreau să-mi fac injecții cu botox sau acid hyaluronic, nu am voie.

Motivul pentru care a refuzat să-și înscrie fiul la o școală privată

CANCAN.RO: Fiul tău, la 6 ani, a urcat recent pe scenă…

Adda: A mai fost cu mine la spectacole, a dormit și-n dubă, dar acum a vrut să urce neapărat pe scenă fiindcă venea doamna învățătoare la concert. Când poate, vine să-l vadă. E încântat de acest lucru.

CANCAN.RO: Crezi că-ți va urma exemplul?

Adda: Lui îi place fotbalul. Cu muzica mai vrea și el așa, din când în când, să vină cu mine.

CANCAN.RO: Ați ales ca el să învețe totuși la o școală de stat, și nu la privat…

Adda: Nu am vrut să-l dăm la privat, ci neapărat la stat. Am auzit tot felul de povești de la școlile private. Am zis că mai bine așa. Și noi tot la stat am învățat și am fost bine. Plus că are o învățătoare foarte drăguță.

