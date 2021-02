Continuă dezvăluirile bombă din spatele relației dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi! „A încercat să-și taie venele pentru Bianca”

Deși de mai bine de un an Bianca Drăgușanu și Alex Bodi nu mai formează un cuplu, relația lor este în atenția tuturor. Recent, au început să fie dezvăluite mai mult imagini și înregistrări din vremea în care cei doi erau încă împreună. Scandaluri publice, bătăi și gesturi extreme sunt câteva din elementele căre par că i-au ținut împreună.

Potrivit FANATIK.RO o altă înregistrare șocantă ar urma să apar în spațiul public. De data aceasta protagonistul pare să fi Alex Bodi, care a fost filmat în timp ce își tăia venele și o implora pe blondină să nu divorțeze. Mai mult, se pare că acesta chiar a amenințat că se va sinucide. (CITEȘTE ȘI: SCENE IREALE ÎNTRE BIANCA DRĂGUȘANU ȘI ALEX BODI, A DOUA ZI DUPĂ DIVORȚ. „CE DRACU’, AM AJUNS SĂ NE ȚIGĂNIM?!” + „MI-E DOR DE TINE”)

„Bodi a încercat să-și taie venele pentru Bianca, folosind un cercel în formă de cruce. Există filmare cu el plin de sânge, în timp ce obsedat repeta că dacă se ajunge la divorț o să se sinucidă. Urma și-a ascuns-o cu unul dintre ceasurile lui scumpe, cu care este obișnuit să epateze”, au declarat pentru FANATIK, surse apropiate celor doi.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, la cuțite

Telenovela dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi pare departe de final. Cei doi continuă să se acuze reciproc și noi materiale care dezvăluie momente șocante din viața lor apar. Recent, a fost făcut public un filmuleț în care Bianca Drăgușanu apare mergând pierdută, pe mijlocul drumului, printre mașinile aflate în mișcare, fără să-i pese de ce se putea întâmpla. (VEZI ȘI: POVESTEA FILMĂRII ÎN CARE BIANCA DRĂGUȘANU MERGE PE MIJLOCUL ȘOSELEI “TRECI ÎN MAȘINĂ”)

În urma filmulețului, Alex Bodi a declarat că Bianca Drăgușanu a avut mai multe episoade în același gen, în care își punea viața în pericol și amenința că se sinucide.

„Eu am video cu dânsa în anumite ipostaze, pe care nu ar vrea în viața ei să le dau. Când era întinsă pe jos a luat pastile. Sunt mai multe, printre ele și filmarea de la balcon. Ea are tulburări psihice. Neagă că a luat pastile și că a leșinat. Am găsit-o cu un prieten leșinată pe jos în casă. A zis că a plâns și că a adormit pe jos. Sunt mai multe lucruri pe care nu vreau să le divulg”, a spus Alex Bodi.