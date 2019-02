Continuă “Ferma pornăciunilor” la Pro TV! Scene fierbinți cu Diana Belbiță și Marius Crăciun

Totul s-a petrecut după ce s-a dat stingerea în casă, iar Marius Crăciun s-a furișat în patul Dianei Belbiță. Preț de câteva minute bune, ei s-au alintat, s-au îmbrățișat și s-au mângâiat… iar camerele cu infraroșu au surprins toate atingerile pe care ei le credeau că le fac pe ascuns.

“Nu, nu am o relație. Nu am o relație de foarte mult timp, m-am concentrat mai mult pe carieră. Cereri în căsătorie am primit o grămadă. Eu încă îl astept pe tipul acela care să îmi placă atât de tare încât să fiu eu prima care îi zice, să fie atracția aceea bruscă. Efectiv să mi se pună pata pe el și să spun că orice face este perfect, este genial”, a declarat Diana Belbiță, relatează VIVA!.