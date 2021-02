Copilăria de coșmar a cântăreței Rodica Mitran: „Tata mă bătea, a băgat cuțitul în mama, a vrut să-mi omoare copilul!”

Cântăreața de muzică populară Rodica Mitran a avut o copilărie cu adevărat de coșmar, și toarte din cauza tatălui ei. Artista a făcut dezvăluiri uluitoare despe cele trăite în acei ani ai copilăriei. A rămas traumatizată și ia acum medicamente pentru a se liniști.

Rodica Mitran a fost bătută, abuzată și a privit cum tatăl ei îi înjunghie mama sau o bate cu pumnii și picioarele. Tot tatăl ei a fost la un pas să-i omoare copilul nou-născut. "În fiecare seară îmi vin amintirile neplăcute. Nu pot să uit bătăile și umilințele. Asta deși iau medicamente, nu pot să mă liniștesc", a povestit Rodica Mitran la Etno TV. "Nu am fost un copil iubit și dorit, nici eu și nici frații mei. Am avut parte de abuzuri grave, mai ales emoționale. Am fost bătută până mă scăpam pe mine, s-a întâmplat de mai multe ori acest lucru. Mă bătea cu cureaua de la motopompă. Dădea în mine ca un animal", avea să dezvăluie Rodica la emisiunea Folclorul sub lupă, citat de viva.ro.

Copilăria de coșmar a Rodicăi Mitran: „Tata mă bătea, a băgat cuțitul în mama, a vrut să-mi omoare copilul!”

Rodica Mitran a mai amintit că a trăit copilăria în sărăcie. Ea și frații ei erau obligați să muncească alături de mama lor, în timp ce tatăl dormea dus. ”Munceam și eu în vacanțe, eram obligați de tata. Noi munceam cu mama și tata stătea și dormea. A fost extrem de degradant, umilitor, am încasat multă bătaie”, a continuat Rodica

Tatăl cântăreței nu avea să se oprească. Iar Rodica avea să vadă cu ochii ei cum era sa-i omoare fetița. "Avea un an când el a luat-o de picioare și a vrut să o trântească de pereți, să o omoare. Am țipat ca un animal. M-am repezit la el și mi-am luat copilul", a dezvăluit Rodica Mitran.

”În urmă cu puțin timp mi-am întrebat mama de ce a fost așa viața noastră, mama a ridicat din umeri. Am trăit atunci o nouă dezamăgire. Mă așteptam să-mi spună că îi pare rău. Am văzut cum tatăl meu băga cuțitul în mama, i-a dat cu pumnul de i-a indoit nasul”, a povestit artista.

Rodica Mitran spune că a avut momente în care a vrut să se sinucidă , inclusiv în copilărie. ”Am avut momente în care am vrut să mă sinucid. S-a întâmplat și când eram copil și când eram mai tânără. Am făcut multă terapie în viața mea și psiholog și la psihiatru. Am luat și iau și acum medicamente pentru depresie”, a încheiat teribila povestire Rodina Mitran.