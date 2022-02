Corina Dănilă, noi dezvăluiri despre boala de care suferă: ”Încerc să maschez această problemă”

Prezentatoarea TV, Corina Dănilă, suferă de o boală autoimună. Actrița face eforturi mari pentru a-și masca problema de sănătate încearcă din răsputeri să o țină departe de ochii publicului.

Recent, Corina Dănilă a recunoscut faptul că suferă de o boală autoimună și că s-a ferit mult timp să vorbească despre problema ei de sănătate. Actrița a dezvăluit că suferă de Vitiligo, o afecțiune care se manifestă prin apariția de pete decolorate pe piele și care se declanșează pe fond emoțional, atunci când organismul este slăbit.

În timpul aparițiilor sale, Corina Dănilă depune eforturi mari pentru a-și ascunde petele albe de pe mâini. Ea a început acum să facă terapie şi să ţină afecţiunea sub control: ”De ceva vreme eu mă confrunt cu niște probleme de sănătate și anume cu o declanșare a unei boli autoimune, care s-a întâmplat acum niște ani, dar pe care am neglijat-o, nu m-am preocupat sub nicio formă, am zis că nu trebuie să-i dau importantă, deși a început să avanseze toată această problema și anume, vitiligo.M-am hotărât chiar să mă preocupe această problema pe care o am! Încercăm din respect față de spectatorii de la teatru, sau față de telespectatori să nu să ascund, să maschez acest aspect depigmentat pe care îl am pe mâini, tocmai pentru că oamenii din sala sau din față micului ecran să nu fie atenți la problema mea de pe mâini, ci la ceea ce vreau să le transmit, la intențiile mele artistice!”, a mărturisit Corina Dănilă la Teo Show.

Corina Dănilă face parte din prima generație de vedete Pro TV. Ea a ajuns în atenția publicului larg datorită rolului din telenovela „Numai iubirea”, producție care i-a făcut celebri și pe Adela Popescu, Oana Zăvoranu și Dan Bordeianu. (CITEȘTE ȘI: CUM ARATĂ CORINA DĂNILĂ LA VÂRSTA DE 49 DE ANI. PREZENTATOAREA TV ȘI-A PĂSTRAT ACELAȘI FARMEC!)

După acel episod, Corina Dănilă a intrat într-un con de umbră și a luat o mică pauză de la viața publică. Ea s-a concentratmai mult pe cariera de actriță de teatru. În prezent, Corina Dănilă este gazda emisiunii ”Gala umorului” de pe TVR2.