Cornel, adevărul crunt despre echipa de la Insula iubirii: „Ca să ne distrugă pe noi. E jalnic”

Sezonul opt Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar ispita deja a destrămat primele cupluri. Concurenții s-au lăsat purtați de val, au crezut că pot trece testul, însă unii l-au picat mai repede decât au crezut. Este și cazul lui Cornel, pe care Iustina l-a lăsat imediat cum a văzut primele imagini compromițătoare cu el. Acum, bărbatul caută vinovați și i-a găsit, pune totul pe seama echipe de la Insula Iubirii.

Iustina și Cornel formează unul dintre cele cinci cupluri care în acest an au acceptat provocarea Antena 1, spunându-și relația testului dur din Thailanda. Aceștia au crezut că iubire lor este puternică, însă ispita s-a strecurat repede între ei. Acum, Cornel a vorbit despre experiența din Thailanda, iar o parte din vină o pune pe seama echipei de la Insula Iubirii.

După ce au ajuns în Thailanda, atât Iustina, cât și Cornel și-au dat frâu liber. Bărbatul s-a lăsat purtat de val și a s-a apropiat prea mult de ispite, iar imaginile cu el au făcut-o pe partenera sa să rupă destul de rapid relația. Cei doi au trecut prin momente grele la Insula Iubirii, iar Cornel pune toată vina pe echipa de la Antena 1.

Mai exact, în cadrul unui live pe TikTok, bărbatul a ținut să precizeze că testul din Thailanda este orchestrat în așa fel încât partenerii de cuplu să vadă numai imagini compromițătoare unul cu altul. Cornel spune că lucrurile bune pe care fiecare le făcea nu erau prezentate în mod intenționat, pentru a induce o stare de incertitudine, pentru a socate reacții negative și pentru a îi pune pe concurenți în situații cât mai dificile.

Cornel le-a spus internauților că pe insulă a văzut numai 10 % din tot ce a făcut Iustina, iar acest procentaj reprezenta o selecție din cele mai îndoielnice momente, menite să „te fac cu capul pur și simplu”.

„Băi imaginile nu le-am văzut toate. Înțelegeți că noi acolo am văzut 10 % din imagini. Tot ce era nașpa și dificil, ca să ne distrugă pe noi, în rest nu am văzut nimic. V-am zis, sunt multe chestii noi. Gândiți-vă că eu nu am văzut nici un lucru bun din partea Iustinei cât am stat pe insulă.

Să îmi arate la bonfire, sau să îmi spună ceva… uite Iustina a făcut ceva bun. Nimic, înțelegeți? Deci deja e jalnic asta. Și ea invers la fel. Nu vă așteptați că acolo mergi și îți arată: vai uite iubita ta strigă după tine că te iubește. Nu îți arată așa ceva. Acolo ești la test frate. Te testezi. Adică te fac cu capul pur și simplu. Nu mergi să fie simplu”, a spus Cornel, în mediul online.