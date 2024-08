Cornel de la Insula iubirii, terminat. Ce i-a făcut Iustina: „Pur și simplu sunt bucăți! M-a lovit prea rău”

Cornel Luchian a rămas șocat după ce a văzut imaginile cu Iustina Loghin, la Insula Iubirii, în ediția de seara trecută. Cei doi au venit să își testeze relația chiar înainte de nuntă, iar concurentul s-a arătat dezamăgit de gesturile pe care partenera sa le-a făcut în show-ul de la Antena 1. Spre seară, când se afla în cameră, a acuzat dureri de rău. Vezi detaliile mai jos, în articol.

Seara trecută a fost intensă la Insula Iubirii. Pe lângă scenele fierbinți dintre ispita Mădălina și concurentul Daniel Ungureanu, telespectatorii au rămas uimiți de imaginile pe care le-a văzut Cornel Luchian, dar și de declarațiile pe care le-a făcut la bonfire. În fața prezentatorului Radu Vâlcan, concurentul a avut o reacție dură, în urma imaginilor cu Iustina Loghin și una dintre ispitele masculine.

La una dintre petrecerile de la vilă, Iustina Loghin a făcut dezvăluiri legate de relația sa. Tânăra în vârstă de 26 de ani a vorbit despre anumite probleme financiare, dependența de cazinouri. A oferit și detalii legate de fosta căsnicie a concurentului.

Odată ce a privit aceste imagini, concurentul a avut o reacție dură la adresa partenerei sale. Cornel Luchian a afirmat că i-ar fi făcut pe plac iubitei sale, de-a lungul timpului, și că i-ar fi schimbat mediul de trai.

„Eu nu înțeleg de ce nu a spus niciodată că a deranjat-o ceva. Mereu i-am dat posibilitatea să îmi spună sau să rămână la București dacă nu îi place ceva. Nu a fost genul de relație s-o oblig. Nu știu ce a făcut-o să spună toate astea aici, eu nu înțeleg. Motivul pentru care a ajuns să facă toate astea aici este că am luat-o de unde am luat-o, de la început, în situația în care era.

Am încercat să fac din ea o femeie, i-am oferit tot ce și-ar fi putut dori, i-am oferit complexele vieții ei, i le-am făcut cadou, am ajutat-o să fie o doamnă, i-am dat importanță, am băgat-o în societate, i-am oferit tot ce își putea dori de la viață și cred că acum a ajuns în punctul ăla în care a ajuns cineva și nu mai poate de bine. Și încearcă să mă intimideze pe mine pe ceva ce nu pot să înțeleg. Și când vorbește, toate lucrurile le vorbește de sus. A uitat că eu am luat-o de jos și am dus-o sus”, a spus Cornel Luchian, la bonfire.