Cornel Ilie, adevărul despre divorţul de mama copiilor săi: „Mie mi-a fost teamă pentru copii”

Cornel Ilie a făcut dezvăluiri recente despre divorţul de fosta soţie. Solistul trupei Vunk a explicat în ce relații a rămas cu mama copiilor săi Cezar și Zara, dar în acelaşi timp a mărturisit şi care au fost, de fapt motivele despărţirii.

La 45 de ani, Cornel Ilie a decis că este momentul să facă unele schimbări în viaţa sa. Astfel, artistul a divorţat de soţia sa, Eliza, în luna octombrie a anului trecut.

În prezent, cei doi au o relaţie frumoasă de dragul copiilor, ba chiar şi-au dat seama că „separaţi” se înţeleg mult mai bine.

Suntem foarte bine și ne înțelegem extraordinar”

Cornel Ilie a vorbit despre separarea de soția sa în cadrul podcastului ”Fain & Simplu”, realizat de Mihai Morar.

”Anul trecut, în octombrie, când am divorțat, au fost niște transformări decisive în viața mea. În acest an l-am pierdut și pe tata. Am fost pus în fața unor momente cărora trebuia să le fac față, să scot ceva bun din ceea ce se întâmpla. Am simțit că toate lucrurile astea vin să vindece ceva în mine, nu neapărat să mă distrugă. Toate vin cu lecții. Ca dovadă că noi acum cu toții, Eliza, Zara și Cezar suntem foarte bine și ne înțelegem extraordinar. Am înțeles că toată povestea nu stătea doar în conceptul ăsta de a rămâne căsătoriți și de a arăta oamenilor că nu sunt probleme în familie sau în cuplu. Sunt probleme și sunt convins că sunt la toți! Pe undeva, faptul că am ales să anunțam divorțul nostru așa cum am făcut-o, cu multă prietenie, era pentru a da speranță și altora că dacă nu mai puteți continua împreună se poate face și așa. De la tv și în presă toate exemplele sunt negative, toți se ceartă, se înjură, își aduc aminte că sunt niște nenorociți deodată”, a declarat Cornel Ilie.

„Mie mi-a fost teamă pentru copii, eu îi pun pe ei pe primul plan. Acolo am cântărit cel mai mult, pentru că acolo contează cel mai mult efectele. Am încercat și acum tot ceea ce facem e să protejam copiii. Există dragoste între doi oameni după iubire. Între doi oameni care au doi copii împreună există o formă de dragoste care rămâne acolo orice ar fi. Suntem într-un punct superb ca relație. Foarte puțini oameni cred că asta e posibil. Pentru fiecare relație care am avut-o cu orice femeie am vrut să fie cea mai frumoasă perioada din viața ei”, a mai spus artistul.

Sursă foto: Instagram