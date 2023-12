Cornel Mailat a fost găsit mort în casă. Cunoscut în rândul celebrităților, bărbatul a încetat din viața în condiții suspecte

Șoc în lumea mondenă de la noi! Cornel Mailat, un cunoscut hair-stylist, a fost găsit fără suflare în propria casă. Oamenii legii au fost sesizați cu privire la acest caz și s-au deplasat de urgență la fața locului. În urma cercetărilor, s-a constatat că bărbatul de 44 de ani nu ar fi fost victima vreunei infracțiuni. Trupul neînsuflețit al acestuia a fost preluat de autorități, în vederea autopsiei.

Cornel Mailat a fost găsit mort în propria locuință din Oradea. Bărbatul de 44 de ani era un cunoscut hair-stylist, care se bucura de mulți clienți datorită talentului pe care-l avea. Autoritățile au fost sesizate cu privire la descoperirea șocantă și s-au deplasat de urgență la fața locului. Trupul neînsuflețit nu ar fi fost victima vreunei infracțiuni. Oamenii legii au preluat cadavrul pentru autopsie, pentru a stabili cauza exactă a decesului.

CITEȘTE ȘI: OVIDIU BUTA, DEVASTAT DE MOARTEA UNUIA DINTRE CEI MAI BUNI PRIETENI: „M-A SUNAT ACUM O SĂPTĂMÂNĂ ȘI MI-A ZIS CĂ…”

CITEȘTE ȘI: STEPHAN PELGER ȘI-A PETRECUT ULTIMELE ORE DIN VIAȚĂ CU UN CONCURENT CHEFI LA CUȚITE. CINE ESTE, DE FAPT, PATRONUL RESTAURANTULUI ÎN CARE A FOST CREATORUL DE MODA ÎNAINTE DE SINUCIDERE | EXCLUSIV

Potrivit aktual24.ro, bărbatul ar fi avut probleme cu substanțele interzise.

Bărbatul era divorțat și avea doi copii. Vestea a picat ca un trăsnet peste toți cei care l-au cunoscut. O amică de-a acestuia este devastată de durere de când a auzit că acesta s-a stins din viață.

„22 de ani, atât am petrecut împreună, cel puțin o dată pe săptămână. Ai fost unul din cei mai buni oameni pe care i-am întâlnit…puțin prea bun pentru lumea asta. Am poze și povești cu tine pentru o viață. Am râs și am plâns în hohote împreună, am călătorit, am iubit, am cântat, ne-am rugat, am suferit… Mereu îți spuneam ca eu sting becul la tine, dar nu mă gândeam ca se va stinge atât de repede pentru tine… M-ai îmbrățișat și mi-ai spus ca s-ar putea să fie pentru ultima oară,ca niciodată nu se știe ce ne așteaptă…

“Ceartă-mă Miha, ca numai de la tine accept”… asta îmi sună în cap non stop. Dar tu chiar știai că de drag ce-mi ești… Nu știu cum o să treacă zilele de vineri, atunci când plecam de la tine uitându-mă în toate vitrinele de incantata ce eram… Când o să ne întâlnim iar, o să vin cu o decapotabilă și un CD cu muzică italiană. Până atunci, iartă-mă dacă n-am făcut destul… O să te port mereu în sufletul și în părul meu!”, a scris Mihaela Bar, fostă moderatoare TV.