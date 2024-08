Cornel şi-a spus, plângând, povestea intimă. Ce i-a făcut Iustina, după ce s-au cuplat

Cornel de la Insula Iubirii a făcut-o lată! Concurentul s-a lăsat purtat de val și a dat-o în bară alături de ispite, lucru care a pus-o pe jar pe Iustina. Cea din urmă a răbufnit, a început să plângă și i-a dat papucii iubitului ei, în văzul tuturor. Ba chiar l-a rugat pe Radu Vâlcan să-i transmită lui Cornel acest lucru. Zis și făcut! Când îi era lumea mai dragă, bărbatul a primit vestea neplăcută: partenera lui s-a supărat foc și l-a părăsit, după ce a văzut imaginile cu el și ispita în apă! Reacția lui Cornel i-a lăsat pe mulți mască. Cum a explicat întreaga scenă?

„Inițial nu a vrut, pentru că ea este conștientă de faptul că este o persoană extrem de sinceră și dezinvoltă, spune tot, asta era o frică, iar a doua era ca nu cumva eu, aici, să o înșel cu o altă ispită. Mă refer la faptul că, înainte să fiu cu ea, aveam o problemă a mea, când vedeam o fată sau o femeie frumoasă în față, de multe ori nu-mi venea să mă abțin. Și am considerat asta ca un fel de boală pentru mine. Dar am găsit-o pe Iustina și încet am reușit să îmi revin și acesta a fost unul dintre motivele pentru care am zis că vin, să reușesc să îi recapăt încrederea”, a spus Cornel.