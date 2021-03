Cornelia Catanga și-a prevestit moartea. Benone Sinulescu, mărturisiri tulburătoare. „Nu mai am mult de trăit. Simt asta”

Decesul Corneliei Catanga a întristat multă lume. Veste a venit ca un șoc pentru familie și pentru colegii de breaslă. Benone Sinulescu a mărturisit că artista și-a prevestit moartea și că destul de des vorbea despre acest subiect.

„ Dumnezeu s-o odihnească! De când am aflat despre plecarea ei prematură dintre noi, sunt întors pe dos. Dar, odată cu ştirea dispariţiei sale, mi-am amintit că noi am vorbit de adesea despre lumea de Dincolo. Avea un fel aparte de a vorbi despre moarte.

Era înspăimântată că va trebui să treacă prin asta, dar, în acelaşi timp, parcă ştia că va muri mai devreme. Aşa s-a întâmplat şi cu mama ei. Parcă şi-ar fi prevestit moartea! Inevitabil, când mai discutam cu ea, ajungeam şi la clipa în care totul începea cu – Nu mai am mult de trăit. Simt asta! Ca biata maică-mea!”, a declarat Benone Sinulescu pentru impact.ro.

Benone Sinulescu, despre decesul Corneliei Catanga

Benone Sinulescu a mai spus că deși Cornelia Catanga vorbea adesea despre moarte și simțea că nu mai are mult de trăit era terifiată de momentul în care își va da ultima suflare.

„ Într-un fel, de la Cornelia Catanga mi-a rămas gustul ăsta neplăcut despre moarte. Moartea e mereu surprinzătoare. Şi pe mine, şi pe ea moartea ne speria. Aş zice azi, mai mult ca oricând, că moartea e urâtă, că ni-i fură pe cei dragi de lângă noi. Şi-mi pare tare rău că n-am mai apucat să cântăm împreună, în vara asta, pe plaiurile buzoiene, acolo unde ne-am născut şi ea şi eu!’, a mai spus Benone Sinulescu.

