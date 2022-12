Cornelia Rednic, siluetă de vis înainte de sărbători. Cum a reușit artista să slăbească 7 kilograme

Corneli Rednic (47 de ani) a ajuns să aibă silueta mult visată chiar acum, în pragul sărbătorilor. În cadrul unui interviu pe care l-a oferit presei, cântăreața a mărturisit că este extrem de bucuroasă pentru faptul că a slăbit 7 kilograme. Totuși, artista a vrut să slăbească într-un mod sănătos, motiv pentru care a apelat la ajutorul unui specialist în nutriție.

După ce a urmat dieta recomandată de nutriționist, artista a apelat la ajutorul tratamentelor pentru remodelare corporală. Este mulțumită de rezultatelele obținute, dar a și recunoscut că nu face prea mult sport.

(CITEȘTE ȘI: CUM A REUȘIT CORNELIA REDNIC SĂ SLĂBEASCĂ 33 KG ÎN 3 LUNI?)

Cornelia Rednic: ,,Nu am vrut să mă înfometez”

Cântăreața a menționat faptul că, pentru a ajunge la silueta trasă ca prin inel, nu a vrut să apeleze la înfometare. Medicul nutriționist i-a fost de mare ajutor, deoarece a reușit să slăbească într-un mod sănătos.

„Sunt foarte fericită pentru faptul că am slăbit și am dat jos 7 kilograme. E un lucru care s-a mai întâmplat acum foarte multă vreme, adică să mai slăbesc. Nu am înțeles de ce presa scrie, cred că în fiecare săptămână: ,,Cornelia Rednic a slăbit peste 30 de kilograme”. Este un adevăr, însă e vorba de acum 25-26 de ani, de când am slăbit aceste 33 de kilograme.

Între timp, am mai luat ceva înapoi, nu m-am simțit bine și am încercat să slăbesc din nou! Nu am vrut să mă înfometez, cum am făcut atunci, și am apelat la un specialist. Lucrez cu Carmen Barcan, care îmi ține sub supraveghere atât regimul alimentar, ceea ce mănânc și facem și modelare corporală.

Lucrăm cu niște aparate. Sincer, nu prea fac sport, dar lucrăm aici cu aceste aparate de remodelare corporală. Am două luni de când lucrez, și se văd rezultatele”, a spus Cornelia Rednic, potrivit informațiilor oferite de click.ro.

Motivul pentru care artista a început să gătească mai rar

Cum deja bine știm cu toții, Cornelia Rednic este pasionată de arta culinară. Chiar dacă înainte obișnuia să gătească foarte des, acum lucrurile s-au schimbat. Artista a mărturisit că programul încărcat, stilul de viață mai sănătos și ieșirile dese în oraș au determinat-o să nu mai gătească așa de des.

(VEZI ȘI: CORNELIA ȘI LUPU REDNIC AU INTRAT CU X6-LE DE 100.000 € DIRECT ÎN STÂLP! CUM ARATĂ ACUM BOLIDUL ȘI CUM SE SIMT CEI DOI ARTIȘTI DUPĂ CE AU STRÂMBAT PILONUL DE ILUMINAT)

„Am început să gătesc mai puțin! De ce? Pentru că în ultima perioadă am fost foarte ocupați și atunci am ales să mâncăm foarte mult prin oraș. Dacă gătesc acasă, gătesc la abur, gătesc la cuptor sau fiert. Nu mai mergem pe prăjeli. Mâncăm la grătar și eu mai ales că am regimul de la nutriționist, trebuie să am și mai multă grijă.

Mă simt foarte bine așa, și am cam pus lacătul pe cuptor și pe plită și nu mai gătesc ca altădată. Eu pe timpul pandemiei am gătit tot timpul, mi-am făcut un canal de YouTube, Bucuriile Corneliei, am urcat câte rețete am apucat eu să fac, dar m-am oprit, nu mai fac atât de mult. Adică gătesc, și ce gătesc e foarte „safe”, nu mai e pe tradițional și cu atâtea grăsimi, prăjeli!”, a mai spus cântăreața, potrivit sursei citate mai sus.