Coronavirusul a ajuns și pe cel mai înalt vârf de munte de pe planetă. Un alpinist de pe Everest, coborât cu elicopterul după ce i-a fost rău

Un alpinist aflat pe muntele Everest a fost coborât de urgență cu elicopter, după ce a acuzat stări de rău, la doar săptămâni de la deschiderea celui mai înalt vârf muntos din lume.

Erlend Ness este din Norvegia și a fost izolat în spital opt nopți din cauza virusului. De asemenea, un șerpaș din grupul său a fost și el testat pozitiv, anunță BBC.

Având în vedere că turismul este o sursă importantă de bani, focarul este o lovitură pentru Nepal.

„Nu foarte mulți oameni au folosit măști în călătorie”, a spus acesta. Ness s-a simțit rău șase zile în munți înainte de a fi evacuat în 15 aprilie cu elicopterul.

Everestul așteaptă în vară mii de turiști

Sute de alpiniști străini sunt așteptați să încerce ascensiunea în acest sezon de primăvară, care a început în aprilie, după escaladările au fost oprite din cauza pandemiei.

În afară de veniturile din turism, Nepal câștigă 4 milioane de dolari anual prin emiterea permiselor de alpinism. Toți călătorii care intră în Nepal trebuie să prezinte un test Covid negativ.

Dezastrul din 1996

În sezonul 1996, cincisprezece oameni au murit încercând să coboare de pe vârf, cel mai mare număr de victime într-un singur an din istoria Everestului. Opt dintre ei au murit doar în 11 mai. Dezastrul a fost puternic mediatizat și a ridicat semne de întrebare privind comercializarea ascensiunilor pe Everest.

Ziaristul Jon Krakauer, pentru revista Outside magazine, a făcut parte dintr-unul din grupurile afectate, publicând ulterior bestsellerul Into Thin Air în care și-a relatat experiența. Anatoli Bukreev, un ghid care s-a simțit atacat de cartea lui Krakauer, a scris o carte-răspuns intitulată The Climb.

Disputa a declanșat o dezbatere amplă în sânul comunității alpiniștilor. În mai 2004, fizicianul Kent Moore și medicul chirurg John L. Semple, ambii cercetători la Universitatea Toronto, au declarat revistei New Scientist că o analiză a condițiilor meteo din data de 11 mai a sugerat că un fenomen meteorologic neobișnuit a făcut ca nivelul de oxigen din aer sa scadă brusc cu aproximativ 14%.

Impactul furtunii asupra alpiniștilor de pe cealaltă parte a muntelui, creasta de nord, loc în care au murit, de asemenea, câțiva alpiniști, a fost detaliat într-o relatare a filmografului și scriitorului britanic Matt Dickinson în cartea sa The Other Side of Everest.