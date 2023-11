Melinda Sara Moiș, adolescenta de 13 ani din Sighetu Marmației, a fost găsită după 6 zile de Poliția Locală, în casa unui bărbat în vârstă de 34 de ani. Ancheta a scos la suprafață informații cutremurătoare. Adolescenta ar fi fost răpită de „mănușa albă” și ar fi urmat să ajungă exploatată în străinătate. Totodată, minora ar fi fost drogată și siluită. Detaliile se află mai jos, în articol.

Adolescenta de 13 ani din Sighetu Marmației a fost găsită de Poliția Locală, la 6 zile după ce a fost dată dispărută. Potrivit datelor din anchetă, Melinda ar fi fost răpită de „mănușa albă”, un bărbat în vârstă de 34 de ani. A fost găsită în locuința bărbatului. Ancheta scoate la suprafață detalii cutremurătoare – minora ar fi fost drogată și siluită.

Anchetatorii, însă, pun acum informațiile cap la cap. Răpitorul fetei a negat că ar fi siluit-o pe minora de 13 ani, precizând că nu ar fi știut că e dată dispărută. Analizele medicale arată că minora a fost supusă unui abuz. Mai mult decât atât, adolescenta urma să fie exploatată în străinătate și ar fi fost drogată non-stop de bărbatul de 34 de ani.

Pe de altă parte, Melinda, minora de 13 ani, le-a spus polițiștilor o altă variantă. Adolescenta a susținut că plecarea de acasă a fost de bună voie și că s-ar fi certat cu părinții ei. A dezvăluit că ar fi plecat cu intenția de a-și pune capăt zilelor, într-un parc, însă bărbatul de 34 de ani ar fi convins-o să nu-și facă rău.

Vezi și POLIȚIA I-A ASCUNS UNEI FEMEI TIMP DE 7 LUNI DE ZILE ADEVĂRUL DESPRE COPILUL EI. TÂNĂRUL FUSESE OMORÂT DE UN OFIȚER DE POLIȚIE, IAR CORPUL ARUNCAT ÎNTR-UN MORMÂNT COMUN

Adolescenta în vârstă de 13 ani fusese găsită într-o locuință insalubră, în centrul orașului Sighetu Marmației. Un bărbat comunicase către șeful poliției locale că ar fi văzut-o pe fată într-o anumită zonă. Îmbrăcat în civil, polițistul a mers la zona indicată, găsind-o pe minoră. Stătea pe o saltea, pe podea, într-o casă insalubră.

„Când am găsit-o, prima ei reacţie a fost să vină la mine, să cuprindă pe cineva în braţe. Se vedea că era foarte speriată şi probail traumatizată. Când am găsit-o, sincer, mi s-a blocat inima, nu mi-a venit să cred că este ea acolo. M-am bucurat enorm când am găsit-o”, a spus Florin Ciobanu, șef la Poliția Locală din Sighetu Marmației.