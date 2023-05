Coșmarul pe care l-au trăit 11 turiste în vacanță. Au închiriat o vilă în Italia, însă nu se așteptau să treacă prin așa ceva

Unsprezece turiste au rezervat o vilă în Positano, Italia, pentru a merge în vacanță, însă, nici prin cap nu le-a trecut că vor trăi un asemenea coșmar. Când au ajuns la locație, tinerele și-au dat seama că, de fapt, vila respectivă nu exista.

Printre cele unsprezece turiste, a căror vacanța de vis li s-a transformat într-un adevărat coșmar, se numără Alix Earle, o influenceriță în vârstă de 22, din Miami. Fetele au făcut rezervarea pe Booking și călătoreau din Ibiza, spre locul unde urmau să fie cazate. Doar că, vacanța lor avea să se transforme în ceva total neașteptat, relatează o publicație străină.

„Am realizat că vila noastră era o înșelătorie”

Alix Earle, influencerița din Miami, a povestit întreaga întâmplare într-un videoclip pe care l-a publicat pe TikTok, acolo unde internauții au rămas șocați să afle de experiența prin care au trecut cele unsprezece tinere.

„Am aterizat la Napoli și am realizat că vila noastră era o înșelătorie. Suntem blocate în Italia. Casa în care trebuia să stăm nu există. Este miezul nopții. Efectiv nu știm unde să mergem. 11 fete blocate în Positano. Călătoria fetelor a luat o întorsătură. Am găsit un loc unde să stăm noaptea, după ce am aflat că vila noastră pitorească din Italia nu există”, a adăugat tânăra de 22 de ani.

„Cum să rezervi o casă care nu există?”

În cele din urmă, turistele au găsit o soluție spontană pentru a-și salva călătoria. Au luat un taxi, apoi au rezervat la întâmplare o cameră de hotel pentru o noapte. Postările influenceriței de pe TikTok, în care povestește experiența prin care a trecut, au strâns milioane de vizualizări, iar internauții nu s-au abținut să își dea cu părerea.

„Am luat un taxi la întâmplare, am rezervat la întâmplare o cameră de hotel pentru o noapte – priveliștea a fost totuși frumoasă. Am găsit acest super hotel în ultimul moment”, a mai spus tânăra.

„Cum să rezervi o casă care nu există?”, „Asta ni s-a întâmplat în Mexic”, „Acesta este momentul în care banii unui influencer vin să salveze ziua” – sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

Un român și-a găsit pensiunea scoasă la închiriere

Astfel de situații nu sunt atât de rare, precum am crede. Un bărbat din Moieciu de Sus, județul Brașov, a rămas stupefiat atunci când a găsit poze cu pensiunea sa într-o ofertă de Revelion, postată de un necunoscut pe un site de publicitate. Curios, brașoveanul a sunat să facă o rezervare și a înregistrat convorbirea. Ulterior, acesta și-a divulgat identitatea și i-a cerut explicații escroacei, însă femeia nu a recunoscut nimic. Totuși, la scurt timp, anunțul a dispărut de pe internet.

