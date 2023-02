„Coșmarul” prin care a trecut Dinu Maxer, pe un vas de croazieră: „Am ajuns în apă, nu îmi mai simțeam o mână și un picior”

Dinu Maxer a trecut printr-un adevărat „coșmar”, în timp ce se afla într-o vacanță, pe un vas de croazieră. De data aceasta, în călătoria pe care o făcea alături de familia sa, Dinu Maxer a avut parte de o peripeție. S-a accidentat, în momentul în care a sărit în apă. Iată detaliile mai jos, în articol.

Deea și Dinu Maxer au plecat într-o vacanță, mai cu seamă au mers cu un vas de croazieră. Însă, în timpul șederii lor, artistul a avut parte de o situație neplăcută. Spre finalul croazierei, căpitanul i-a lăsat pe turiști să sară de unde și-au dorit, în apă, însă nimeni nu s-ar fi gândit că artistul se va lovi.

„Când spun peripeție mă gândesc la ceva ce s-a întâmplat nu foarte bine, în sensul că o simplă croazieră cu un vas pe o insulă s-a lăsat cu o baie la sfârșitul croazierei. Era un vas destul de impresionant, avea două etaje și ne-a lăsat căpitanul să sărim în apă de unde vrem. Ultima dată când am sărit, din cauză că m-am grăbit nu s-a mai uscat apa pe tălpi și am alunecat, am căzut, m-am lovit de vas până jos”, a spus Dinu Maxer, într-o emisiune TV.

Vezi și DINU ȘI DEEA MAXER AU CĂLCAT PRAGUL MEDICULUI! CE S-A ÎNTÂMPLAT CU FIUL CELOR DOI

Dinu Maxer: „Am ajuns în apă, nu îmi mai simțeam o mână și un picior”

În momentul în care a aterizat în apă, Dinu Maxer nu și-a mai putut simți o mână și un picior. Aritstul, în momentul în care a alunecat, s-a lovit la membre. S-a ales și cu o cicatrice. Din fericire, soțul Deei Maxer și-a revenit!

„Am ajuns în apă, nu îmi mai simțeam o mână și un picior. Am reușit să înot până la vas, am urcat într-o mână și într-un picior. Când am ajuns sus a început să mă panseze căpitanul, care culmea era și medic. De acolo am o superbă cicatrice, care nu mi-a trecut. Mi-a fost frică că o să-mi pericliteze meseria de pianist, dar nu s-a întâmplat. Restul au fost doar mici zgrârieturi, însă lovitura s-a lăsat cu amorțeală completă a membrelor, dar mi-am revenit”, a mai spus Dinu Maxer.

Citește și DIN CE ÎȘI CÂȘTIGĂ ACUM BANII DEEA ȘI DINU MAXER. AFACEREA CARE LE-A UMPLUT CONTURILE

Sursă foto: social media