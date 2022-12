Coșmarul prin care trece o noră în fiecare Crăciun. Ce îi cere soacra să-i cumpere și ce-i oferă la schimb

Sărbătorile de iarnă sunt din ce în ce mai aproape, motiv pentru care mulți au intrat deja în „febra cumpărăturilor”. Fiecare membru al familiei trebuie să primească ceva de la Moș Crăciun, după posibilitățile fiecăruia, dar unii sunt mai greu de mulțumit decât alții. Aceasta este și situația unei soacre care și-a făcut nora să o „pârască”, după ce i-a dezvăluit doleanțele pentru Crăciun.

Zilele acestea, o femeie a povestit, fără să-și dea numele sau vârsta, cu ce se confruntă în ultimii nouă ani. De când a început o relație cu partenerul ei, care i-a devenit, ulterior, soț, trebuie să-i facă plăcerile soacrei de Crăciun. La început, nu și-a dorit acest schimb de cadouri care oricum nu o avantajează, dar nu a avut altă variantă.

Așadar, în fiecare an, soțul ei primește lista de cadouri pe care o vrea „mămica” de sărbători. Dacă soacra oferă umbrele sau eșarfe, articole care nu necesită mari costuri, nora trebuie, conform dorințelor femeii, să scoată mai bine de 100 de dolari din portofel ca să-i facă pe plac.

„Soacra are un obicei: la fiecare Crăciun trimite celor trei copii ai ei (printre care și soțul meu) o listă de cadouri pe care și le dorește, toate depășind valoarea de o sută de dolari. Toți cei trei copii ai ei stau prost cu banii, dar ea continuă să facă asta, ca și când nu îi pasă, punând presiune pe ei. Când soțul meu a refuzat noua listă de cadouri dorite și a zis că e prea scumpă, soacra s-a enervat și s-a lăsat cu ceartă și supărare.

(CITEȘTE ȘI: De necrezut ce cadou a putut să ceară această fată de 11 ani de Crăciun. Mama ei a făcut publică scrisoarea pentru Moșul)

De necrezut! Ce a descoperit nora că făcea soacra în fiecare Crăciun

Nora a încercat, ani de-a rândul, să-i cumpere soacrei cadouri superbe, dar nu pe cele din listă, exagerat de scumpe. Totuși, femeia era veșnic nemulțumită și îi voia dorințele îndeplinite oricum.

Anul acesta, nora a avut marea surpriză să descopere că soacra cumpără, de fapt, cadouri de la reducere sau dăruiește obiecte din casă pe care nu le mai folosește. Șocată, femeia le-a cerut ajutorul internauților pentru a afla dacă ea procedează greșit sau mama partenerului. Bineînțeles, membrii forumului pe care a postat i-au dat ei dreptate.

Am decis să îi cumpăr, în anii ce au urmat, un parfum și un lănțișor, în bugetul alocat de mine și soțul meu. Totuși, soacra a insistat să ceară ce cadou a vrut ea de Crăciun. Trebuie să menționez că am descoperit că mereu ea îmi dăruiește mie obiecte pe care le găsește în magazinele de vechituri sau de reduceri. Am primit chiar și un set de pahare de la ea de acasă, cu praf pe cutie”, a dezvăluit femeia, sub anonimat, pe un forum de mămici.

(CITEȘTE ȘI: O femeie a fost concediată pentru că a refuzat să cumpere un cadou de Moș Crăciun: ”Mă simt prost pentu că…”)