Cosmin Cernat, la momentul adevărului. Cu cine a ținut prezentatorul de la “Exatlon” în finala Cupei Mondiale. “Eu nu sunt…”

Selecţionata Franţei a câştigat al doilea său titlu mondial, după ce a învins echipa Croaţiei cu scorul de 4-2 (2-1), duminică, pe Stadionul Lujniki din Moscova, în finala Cupei Mondiale de fotbal 2018, din Rusia.

Cosmin Cernat, prezentatorul de la Exatlon, a dezvăluit care a fost echipa pe care a susținut-o în marea finală.

„O echipă disciplinată, cu super jucători. Eu nu sunt un mare fan al Franței, n-am fost. Mi-aș fi dorit să câștige Croația în finală, am ținut cu Croația. Franța a fost cea mai bună. Că-ți place sau nu-ți place în sport trebuie să-ți scoți pălăria și să spui: ‘Bravo pentru ce ați făcut!’”, a spus Cosmin Cernat.

Într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp, el a mărturisit că în cariera lui de comentator sportiv i s-a întâmplat destul de dez să fie acuzat că ține cu o anumită echipă.

„De-a lungul carierei mele de comentator sportiv, am fost acuzat că țin cu Dinamo, cu Steaua, cu Rapid. Probabil sunt telespectatori care afirmă că sunt mai apropiat de Faimoși sau de Războinici, dar nu o să pot să spun că am vreun favorit pentru că nu am. Și asta dintr-un singur motiv. Toți cei care mă cunosc din lumea sportului știu că eu iubesc sportivii, indiferent dacă încheie competiția pe locul 7 sau pe primul loc”, a mărturisit Cosmin Cernat.