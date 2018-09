Cosmin Contra, la startul Ligii Națiunilor: „Trebuie să facem noi meciuri de referință și să rămânem în arhivele voastre!”

Selecționerul reprezentativei României, Cosmin Contra, a declarat astăzi în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului cu Muntenegru de vineri de la Ploiești din Liga Națiunilor că naționala este pregătită pentru un sart perfect în această competiție inter-țări și că este mult mai puternică decât a fost la predeennta campanile de calificare.

„Sunt încrezător, pentru că băieții s-au antrenat foarte bine, au venit foarte concentrați la lot, conștienți de importanța de a începe bine această competiție și sper să ne prezentăm la ora jocului la fel de bine cum am făcut-o săptămâna aceasta, dar și la ultimele amicale. Acum este o altfel de campanie, ce-a fost acum doi ani la Mondiale, a fost. E important că s-a văzut o schimbare în jocul echipei naționale și suntem încrezători că putem arăta altfel, mai bine ca acum doi ani. Primul joc este important, dar eu am lucrat și am pregătit deja și meciul cu Serbia, pentru că nu mai aveam timp după aceea. Nu există nicio relaxare în rândul jucătorilor noștri, pentru că Muntenegru nu stă doar în Jovetic. Au și alți jucăptori de valoare. Este oricum o națională foarte puternică la fazele fixe, așezată bine în teren tactic, defensiv, așa că nu va exista relaxare vineri seară. Eu nu motivez jucătorii cu alte referințe. Ei trebuie să-și facă propria referință. Parcursul pe care l-am avut noi până acum ne face să fim încrezători. Trebuie să facem noi meciuri de referință și să rămânem în arhivele voastre”, a declarat Cosmin Contra, selecționerul României la conferința de presă premergătoare duelului de mâine seară cu Muntenegru.

Vineri, pe 7 septembrie, de la ora 21.45, tricolorii întâlnesc, la Ploieşti, selecţionata Muntenegrului, într-un joc care se va disputa fără spectatori. Trei zile mai târziu, pe 10 septembrie, de la ora 21.45, naţionala va juca la Belgrad, pe stadionul Partizan, împotriva Serbiei.