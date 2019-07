Cum a fost gasită azi Cosmina Ionela Vlad, fata dispărută de trei săptămâni din Brăila

Părinții tinerei din orașul Ianca au primit o veste extraordinară din partea polițiștilor. Fiica lor, care a dispărut în urmă cu 20 de zile, a fost găsită pe raza comunei Bărăganul. Fata de 18 ani era dată în urmărire națională și internațională.

Cosmina Ionela Vlad a fost găsită în viață

Cosmina Vlad a fost găsită în viață, după ce o echipă de polițiști a identificat-o într-o maşină, aflată în trafic, în zona localităţii Bărăganul. Tânăra le-a spus că refuză categoric să se întoarcă în casa părintească de unde a plecat în mod voluntar, potrivit debraila.ro. Vestea a picat ca un trăsnet în familia fetei, care a mai povestit că în tot acest timp, în care a fost căutată în continuu de părinți, rude și prieteni, ea a fost la mare și munte. În plus, a mai subliniat că nu are iubit și locuiește singură.

Fosta dirigintă a Cosminei Vlad, mărturii cutremurătoare despre comportamentul fetei

Diriginta fetei a făcut dezvăluiri importante despre eleva sa, precizând că fata a fost o elevă foarte bună, dar apoi a devenit retrasă, îngândurată şi lipsea de la şcoală, având la un moment dat chiar şi nota scăzută la purtare din cauza absenţelor.

“A fost o elevă destul de retrasă, fără să facă probleme, doar că, din când în când, avea absenţe. Eu, în calitate de dirigintă o tot ţineam din scurt, să nu lipsească. Am vorbit cu tatăl ei o data si cu mama ei de doua ori. Ea nu ii anunta cand ii convocam la sedinta. Aveam un numar de telefon al parintilor, dar nu era cel adevarat. Ea se straduia sa fie bine, in primii doi ani a fost o eleva foarte buna, dar apoi a devenit retrasa, ingandurata. Si cu colegii era destul de rezervata. Tatal ei era ingrijorat din cauza absentelor, dar si din cauza anturajului. Dupa ce parintii au aflat adevarata situatie scolara a Cosminei, ea nu a mai lipsit o perioada. A avut si nota scazuta la purtare din cauza absentelor. De altfel, nu facea nicioproblema. Era retrasa, parea ca are niste probleme, nu a legat prietenii cu colegii, am indrumat-o chiar sa mearga la un psiholog. In ultimul an, la Fizica, doamna profesor era ingrijorata deoarece eleva parea ca nu este suficient de pregatita, dar apoi s-a apucat mai mult de invatat. Scuza absentele pe motiv de sanatate, ca nu s-a simtit bine sau nu s-a trezit. Statea singura, in gazda, foarte aproape de liceu”, a declarat Covaci Daniela, diriginta elevei disparute, pentru infobraila.ro.