Costel Biju a rămas fără voce! Primele imagini cu manelistul, în timp ce era pe perfuzii

Se pare că în ultima perioadă Costel Biju a abuzat mult prea mult de vocea sa și nu numai. Manelistul este extenuat, iar vocea sa este răgușită. Recent, au apărut imagini cu el, în timp ce stătea în pat și era conectat la perfuzie. Iată cu ce probleme de sănătate se confruntă cântărețul, de fapt.

În mediul online au apărut și primele imagini cu manelistul care stătea, lipsit de vlagă, întins în pat, iar o femeie îi aranja perfuzia pe care o avea introdusă în brațul stâng.

Costel Biju a avut o multitudine de cântări la care a trebuit să fie prezent în ultima perioadă, dar se pare că ultima i-a pus capac. Imediat după ce a susținut un program artistic la Giurgiu, duminica trecută, luni dimineață cântărețul s-a trezit fără glas.

CITEȘTE ȘI: DEDICAȚIA FĂCUTĂ DE ALEX BODI IUBITEI SALE, EMA UTA! COSTEL BIJU, „INTERMEDIARUL” CARE A DAT TONUL

Biju ia o pauză. Cât timp nu va mai cânta manelistul

Într-un interviu acordat luni, 10 octombrie, Biju a menționat că trebuie să urmeze un tratament ca să poată cânta din nou. De asemenea, manelistul a precizat că va trebui să își odihnească vocea două săptămâni.

”Am muncit foarte mult în ultimele zile, în ultima perioadă și aseară am rămas fără glas, la cântare, la Giurgiu. Astăzi am trei evenimente. Am fost la medic și mi-a spus să fac repaus vocal și iau tratament. Mi-a dat repaus două săptămâni, dar eu dacă îmi revin, o să intru pe scenă imediat

Nu sunt mai bine, nu simt că se ameliorează situația, m-am trezit fără glas. Aseară la Giurgiu am cântat, dar nu mai puteam să mai cânt pur și simplu, nu aveam un timp de relax la voce, iar acum m-am trezit mai rău. O să vină cineva astăzi să îmi facă tratamentul”, a declarat Costel Biju, luni, la Antena Stars.

Primele imagini cu Biju, în timp ce făcea perfuzii

Mai mult, pe internet au apărut și imagini cu manelistul, în timp ce era pe perfuzii, iar o persoană avea grijă de el. Costel Biju era vizibil slăbit și, cu siguranță are nevoie de multă odihnă, pentru a putea participa din nou la petreceri, nunți și botezuri.

VEZI ȘI: TUDOR CHIRILĂ, OPERAT DE URGENȚĂ ÎN GERMANIA. CE A PĂȚIT CÂNTĂREȚUL