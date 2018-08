Costel Enache: „Ne așteaptă un joc greu cu Astra!”

FC Botoșani își propune să rămână neînvinsă în Liga I și după duelul de astăzi din campionat cu Astra, meci care va deschide runda a IV-a a Ligii I.

Costel Enache a declarat că Astra este o echipă competitivă cu o linie de apărători cu experiență și omogenitate bună, cu jucători buni de atac precum Lulaku, Buș, Albec, Balaur, Moise, Roșu, „o echipă care are în componență jucători de calitate și care pot face diferența”. „Am urmărit adversarul, ne așteaptă un joc greu cu un adversar omogen, cu un control și o circulație bună de minge dar cred că și noi suntem pregătiți, am avut o săptămână bună, sunt mulțumit ceea ce s-a întâmplat la antrenamente iar primele jocuri din campionat ne-au arătat că echipa are potențial. După jocul de la Craiova simți că echipa poate face multe dar lucrurile trebuie tratate diferit, trebuie să fim modești și să subliniem încă o dată valorile pe care ne bazăm: atitudine, organizare și determinare”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani.

Partida FC Botoșani- Astra Giurgiu va avea loc de la ora 21:00, jocul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.

Progrmaul etapei a IV-a a Ligii I

vineri, 10 august

ora 21:00 FC Botoșani- Astra Giurgiu

sâmbătă, 11 august

ora 18:00 Concordia Chiajna- FC Hermannstadt

ora 21:00 Sepsi OSK Sf. Gheorghe- Politehnica Iași

duminică, 12 august

ora 15:30 Dunărea Călărași- Universitatea Craiova

ora 18:00 FC Voluntari- CFR Cluj

ora 21:00 Gaz Metan Mediaș- FCSB

luni, 13 august

ora 21:00 Dinamo București- Viitorul Constanța

Clasament Liga I

1 Gaz Metan Mediaș 3 2 1 0 6-4 7

2 FC Botoșani 3 1 2 0 5-3 5

3 CFR Cluj 3 1 2 0 3-2 5

4 Astra Giurgiu 3 1 2 0 3-2 5

5 Dunărea Călărași 3 1 2 0 2-1 5

6 FCSB 3 1 1 1 7-4 4

7 FC Viitorul 3 1 1 1 3-2 4

8 Dinamo București 3 1 1 1 7-7 4

9 Sepsi 3 1 1 1 2-2 4

10 FC Hermannstadt 3 1 1 1 2-3 4

11 U Craiova 3 0 2 1 2-3 2

12 Politehnica Iași 3 0 2 1 1-5 2

13 Concordia Chiajna 3 0 1 2 3-5 1

14 FC Voluntari 3 0 1 2 2-5 1