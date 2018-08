Costel Enache: „Pentru noi nu este o problemă obligativitatea de a avea doi jucători sub 21 de ani!”

După ce Comitetul de Urgență al Federației Romââne de Fotbal (FRF) a decis ca din sezonul 2019-2020, cluburile să folosească minim doi jucători sub 21 de ani, Costel Enache a declarat că FC Botoșani această nouă regulă nu constituie o problem.

Tehnicianul susține că noua regulă nu va afecta clubul FC Botoșani care la ora actuală șapte jucători sub 21 de ani, în lot.

Antrenorul Costel Enache spune că are jucători tineri în lot care vor putea face față în Liga 1. În primele trei etape din acest sezon, Enache a început meciurile cu Oaidă și Fulop, ambii sub 21 de ani.

„Obligativitatea de a avea doi jucători sub 21 de ani din sezonul trecut mă încântă, nu mă încântă, astea sunt regulile și trebuie să le respectăm. Pentru noi nu este o problemă, avem în grup jucători tineri super ok din punctul meu de vedere cu foarte mult potențial și jucători care pot face față bine cerințelor de la Liga 1, Au mai apărut și alții. Chindriș a debutat la Liga 1. Suntem pregătiți pentru această regulă nouă. Noi am și început meciurile în noul sezon cu doi jucători sub 21 de ani”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani.

În plus, FC Botoșani mai are încă 15 jucători de 18-20 de ani care vor evolua la echipa a doua în următorul sezon de Liga a III-a.

În altă ordine de idei, Lorand Fulop, jucător care s-a accidentaat la meciul cu CS Univesritatea Craiova și a absentat la jocul cu Astra, pe care moldovenii l-au terminat nedecis, 1-1, își va relua antrenamentele de astăzi.