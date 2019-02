Costel Enache vrea Cupa: „Un trofeu cu Astra ar însemna o minunăție!”

Costel Enache, antrenorul formației Astra Girugiu a declarat că își dorește ca în acest an să câștige Cupa României.

„Nu a fost așa lejer jocul. Am avut o siguranță defensivă. Repriza a doua am suferit. Am văzut un adversar cu mult peste ceea ce era în campionat. Cupa României se abordează diferit. E bine că am adus calificarea. Îi mulțumim domnului Nicolae pentru sprijin. Cele două goluri marcate au adus o relaxare, însă trebuiau să aducă o siguranță nu o relaxare. Un trofeu cu Astra ar însemna o minunăție” a declarat Costel Enache, antrenorul principal al formației Astra Giurgiu.

Victoria echipei pregăătite de Costel Enache a fost mult mai clară decât o arată scorul. Giurgiuvenii au deschis scorul după 4 minute de joc, prin Hambo, iar trei minute mai târziu, același finlandez a dublat avantajul.

Scorul s-a menținut până în prelungirile partidei când elevii lui Dan Alexa au redus din diferență după ce Alex Munteanu a executat pe joc o lovitură liberă de la 17 metri și l-a păcălit pe portarul Astrei. În minutul 90+3, Cristian Iancu a marcat pentru Dunărea, dar arbitrul a anulat golul, considerând fault în atac.

S-a terminat 2-1 iar Astra s-a calificat în semifinale, alături de Viitorul și CFR Cluj. Ultima echipă din careul de ași al Cupei României se va decide între Miercurea Ciuc și Universitatea Craiova.

De remarcat ar fii faptul că pentru Costel Enache aceasta este a doua calificare consecutivă în semifinalele Cupei României după cea de anul trecut cu FC Botoșani, fiind eliminat la vremea respectivă de Universitatea Craiova.