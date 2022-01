Philippe Coutinho a fost ajuns la Aston Villa! Vezi ce a declarat pentru site-ului clubului!

Perioada de mercato din iarnă nu este atât de spectaculoasa precum cea din vară, însă asta nu înseamnă nu putem asista la „bombițe”! Una dintre ele s-a produs în aceste zile. Brazilian Philippe Coutinho, în vârstă de 29 ani, a fost împrumutat de Barcelona la Aston Villa.

Coutinho a semnat cu Aston Villa

Philippe Coutinho, jucător cu sute de meciuri în Serie A, La Liga, Premier League sau Bundesliga, a fost împrumutat de echipa lui Steven Gerrard, Aston Villa. Aceasta din urmă va avea inclusiv drept de achiziție asupra jucătorului cu 63 meciuri în naționala „Selecao”.

Fără îndoiala, achiziția lui Coutinho poate reprezenta un transfer de succes dacă acesta va reuși să se ridice la cel puțin 70% din jocul etalat pe vremea când evolua pentru Liverpool. Până atunci însă, pentru site-ul clubului, mijlocașul a făcut următoarea declarație:

„Este o plăcere să fiu aici, este un club grozav. Am vorbit cu antrenorul, cu Stevie, iar el mi-a spus despre club și despre ambițiile sale. Sunt foarte fericit să mă aflu aici și abia aștept să mă bucur de fotbal. Îl știu pe Stevie de foarte mult timp. Am jucat alături de el și am avut multe de învățat de la el. Este o persoană pe care o admir foarte mult. Sper să reușesc cât mai multe lucruri aici. Cu siguranță voi munci din greu și sper că împreună vom face o treabă bună”.