Cozmin Gușă, despre legea insolvenței: „Realitatea tv nu va muri! Nu vrem ca România să fie batjocorită!”

Cozmin Guşă a vorbit, la Realitatea TV, despre Legea insolvenţei care a fost dată pentru a închide Realitatea TV. „Realitatea TV nu va muri. Nu lăsăm România să fie batjocrită”, a spus consultantul politic.

„Stăteam aşa la multe mii de kilometri distanţă şi mă gândeam când eram eu un adolescent de la Câmpia Turzii, avem 19 ani, şi mă uitam la evenimentele din 1989. Fără să fiu alfabetizat cu tărâmul politicii, singurul loc de unde puteam să mă inspir pentru gândurile mele era mass-media. Devoram atunci zecile de ziare şi încercam, fără să cunosc detalii despre cei care scriau, făceau investigaţii sau anchezte, să mă lămuresc cum stă treaba cu puterea şi cu jocul ăsta. M-a ajutat mult faptul că presa era liberă atunci şi, în funcţie de inteligenţa fiecăruia dintre noi, am putut să avem o experitiză, mai bună sau mai rea, în funcţie de cât de atenţi eram, în funcţie de cât de inteligenţi eram şi de cât ne doream această libertate pe care ne-o câştigasem prin spirit, mai ales cei din generaţia noastră. Acest băiat de la Câmpia Turzii, adică eu, acum, după atâţia ani, trebuie să spun că sunt total dezamăgit de mine şi de generaţia mea. Nu am reuşit să dăm drumul la o libertate de exprimare publică de tip constructiv, oamenii care au căpătam patronatul instituţiilor media după 1989, fie au fost şantajaţi, fie din pricina lăcomiei, nu au reuşit asta” , a declarat Cozmin Guşă.

Consultantul politic a mai explicat că dacă s-ar face o listă a patronilor din media, s-ar constata că nici măcar unul dintre ei nu putea, în acest puzzle al complicităţilor, să îşi asume ceva pozitiv sau de durată.

„Şi-au asumat câţiva ceva pozitiv, dar nu de durată. La un moment dat, ceva din trecutul lor, ceva din prezentul lor, i-a întors şi i-a transformat în nişte mici monştri de conştiinţă, pentru că acolo lucrează mass-media, dacă guvernarea lucrează la buzunar, media lucrează la conştiinţă. Şi aceşti monştri de conştiinţă care au fost patronii mass-media din România, practic autodistrugându-se, au generat această stare de spirit în care noi, cei de la Realitatea, şi câteva alte instituţii de presă trebuie să părem anormali în faţa acestei avalanşe de pupincurism deşănţat care se practică”, a explicat Cozmin Gușă.

„Subiectul de azi este foarte important”

El a mai declarat că înainte de a intra în direct t privea informaţiile de la fostul concurent al Realităţii TV, acel asistat social, Antena 3, unde se victimiza acea jandarmeriţă, bătută, nebătută, asta e viaţa, dacă eşti jandarm ţi se mai întâmplă, care ieşea de la spital alergând printre jurnalişti, şi acum dintr-o dată „s-a trezit că a fost foarte violentată”.

„Subiectul de astăzi e foarte important, vom avea mult timp să discutăm despre acest asalt al puterii asupra Realităţii TV şi nu cred că este doar asupra noastră, Realitatea TV este un simbol, dar este şi asupra altor instituţii media care vor să fie corecte şi care au şi jurnalişti şi invitaţi care vor să discute despre ce e rău în România, tocmai pentru a nu se perpetua acest rău. Avem în spatele nostru, pe lângă noi, cei de la Realitatea TV, şi prietenii noştri care sunt invitaţi şi care vin pro-bono şi le multumesc pentru acest lucru. Ei vin pentru că sunt convinşi de ideile care se administrează la noi şi cred că este o tribună liberă unde poţi să te exprimi liber. Dar în afară de noi, cei de la Realitatea TV, există câteva milioane de români, două, trei, patru, dacă punem şi Diaspora poate mai mult, care astăzi se uită cu îngrijorare la ce se întâmplă cu Realitatea TV, cu asaltul asupra noastră de la Orlando minte-puţine, care este titularul asaltului, până la amărâtul de Darius Vâlcov, care este inspiratorul, şi terminând cu Dragnea, care este administratorul acestui asalt. Nişte oameni nocivi, nişte oameni inculţi, oameni primitivi, care cred că aşa s-ar simţi mai bine dacă Realitatea s-ar putea închide. „Pentru că suntem în toamnă, vreau să le amintesc tuturor un episod de acum 7 ani, când Realitatea, de asemenea, a fost atacată de către statul paralel din care făcea parte din Dragnea şi Coldea, care astăzi sunt în aceeaşi echipă. Realitatea TV, totuşi, a reuşit să existe în continuare. Aparţia RTV a fost, de fapt, creaţia statului paralel, care excedat fiind de atitudinea Realităţii TV la alegerile din 2004, la alegerile din 2009, au dorit să o termine în anul 2011. Şi nu au reuşit. Sediul Realitatea TV a fost atunci furat prin semnătură falsificată sau nefalsificată, vom vedea. Toate bazele de date importante au fost sustrase şi oferite pentru viitorul post al statului paralel care era atunci RTV. Totuşi, Realitatea a existat, chiar dacă a emis câteva luni dintr-un cort. Şi atunci am fost prezenţi, am încercat prima dată prin discuţii să opresc acest demers inutil şi dur împotriva libertăţii de exprimare, nu s-a putut, dar nici atunci Realitatea TV nu a murit şi nici acum nu va muri Realitatea TV”, a adăugat Cozmin Gușă.

„Realitatea tv este asaltată”

Cozmin Guşă a mai spus că Realitatea TV a rămas şi a emis mereu, indiferent de audiență. El a mai precizat că acest post tv nu este important pentru Klaus Iohannis: „Ca şi cum ar fi câştigat mandatul singur”.

„Nu vor reuşi nici acum. Şi Coldea şi Dragnea sunt repetenţi, amândoi, îmi pare rău. Cei care ne privesc şi au fost repetenţi la rândul lor să ne primească cu simpatie pentru că nu sunt implicaţi într-un joc de putere de tip superior. Însă, Dragnea şi Coldea sunt implicaţi şi nu ar fi trebuit să fie calificaţi niciodată pentru că sunt nişte repetenţi în facultate. Acest lucru spune multe despre capabilitatea lor. Astăzi suntem sub asalt, într-adevăr, se inventează fel de fel de pretexte, îl folosesc şi pe amărâtul ală de Sorin Ovidiu Vîntul care din puşcărie face pe guru şi încearcă să îi ajute în acest demers. Am putem să discutăm multe şi poate o să discutăm în perioada următoare despre istoria reală a Realitatea TV, prima televiziune de ştiri din România care astăzi este prima şi din punct de vedere al audienţei. Semn că se întâmplă ceva bun la nivelul publicului care urmăreşte televiziunile, poate că vom discuta despre asta pentru că face sens. Vedem această obsesie a oamenilor care deţin puterea şi fac prostii în detrimetrul cetăţenilor, această obsesie împotriva Realităţii TV de fiecare dată. Acest lucru ne spune nouă că românii sunt disperaţi să îşi recâştige ţara din mâinile unora care în mod clar nu sunt dedicaţi unei cauze, nici măcar cauzei lor nu sunt dedicaţi, am văzut cu legile justiţiei, nici măcar asta nu îi interesează, sunt atât de puţini la minte încât nu sunt în stare să îşi administreze această chestie iminentă care îi paşte, respectiv puşcăria.

„O concluzie la acest capitol: Realitatea TV este asaltată, de săptămâna viitoare vor face gesturi disperate şi ilegale ca să încerce să închidă emisia noastră,dar nu vor putea să facă asta, doar dacă statul a murit în întregime, doar dacă domnul Iohannis crede că atrbuţiile şi obligaţiile sale nu includ şi libertatea de exprimare, numai dacă instituţiile statului sunt dornice de negocieri subterane încât să permite acest gen de excese

Şi în acest caz, tot o să existăm. Simpatizanţii sau fanii noştri nu trebuie să fie atât de supăraţi, pot să fie uşor mâhniţi că suntem victima acestui gen de atacuri, dar ne vom descurca prin diferite proceduri pentru că nu sunt ei atât de tari pe cât se arată şi noi nu nu suntem lipsiţi de imaginaţie să nu avem soluţii de toate culorile. Putem să existăm în continuare pe televiziune, pe internet, putem să existăm în continuare dacă mă enervează foarte tare şi în politică. Avem destui colegi de ai noştri care s-ar califica pentru aceste alegeri. Partidul realitatea TV este unul foarte puternic care poate să treacă cu mult peste aşa-zisa zonă emergentă, cu Dacian Cioloş, care nu a făcut nimic pentru România. Aici e cu România şi dacă e cu România nu plecăm de pe teren. Şi indiferent de zona în care vom acţiona, chiar şi cea politică, pentru că repet, Partidul Realitatea TV este unul mare, vom încerca să nu dezamăgim. Putem să plecăm mulţi dintre noi din ţară şi înseamnă că am rămas în ţară cu un scop. Să nu lăsăm România să fie batjocorită. Şi ăsta este motorul care ne duce pe noi în continuare înainte, nu vrem ca România să fie batjocorită şi asta este esenţa demersului”,a spus consultantul politic.