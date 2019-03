Cozmin Gușă, dezvăluiri despre intrarea lui Rareș Bogdan în politică: ”Rareș a avut ambiții politice încă din tinerețe”

Cozmin Gușă, realizatorul emisiunii România 2019 și patronul Realitatea TV, a vorbit despre „telenovela candidaturii lui Rareș Bogdan” la alegerile europarlamentare din partea PNL. Rareș Bogdan a anunțat ieri că va intra în politică, din postura de europarlamentar PNL, prezentându-și planul pe termen scurt.

Rareș Bogdan a precizat că va ajunge în fiecare oraș din România în următoarele 10 săptămâni și a insistat asupra ideii că PNL poate repurta o victorie de proporții.

„Voi ajunge in fiecare oras din Romania in urmatoarele 10 saptamani. Voi explica fiecarui membru, fiecarui militant, activist, simpatizant PNL ca, pentru prima data in istoria postdecembrista, PNL poate fi primul partid din Romania in seara zilei de 26 mai”, a explicat Rareș Bogdan.

Cozmin Gușă a dezvăluit că Rareș Bogdan a avut ambiții politice încă din tinerețe, iar un element important în toată această ecuație a fost ”momentul 2016”.

„Rareș a avut ambiții politice încă din tinerețe, tinerețe pe care i-o cunoaște mai bine decât mine Octavian Hoandră, prietenul lui cel mai vechi din Realitatea. El a activat la Alianța Civică, pe vremuri, iar apoi, prin fuziune, a ajuns la Tineretul Național Liberal. Sigur că Rareș a fost tentat să revină în politică de fiecare dată. Telenovela acestei candidaturi are un element important: momentul 2016, moment în care am avut o gândire legată de Rareș, că ar putea să fie un candidat cu șanse de câștig și foarte responsabil pentru Primăria Bucureștiului. În acele momente, și cred că era important în 2016 să avem un alt fel de primar decât cel actual, cei din PNL, care deja se aflau într-o oarecare criză, nu au considerat că acela ar fi un moment important. Dar a fost și l-au pierdut”, a comentat Cozmin Gușă, în cadrul emisiunii România 2019, de la Realitatea TV.

Apoi a continuat: „Astăzi, un PNL aflat într-o situație mult mai proastă decât în 2016, și le-ați văzut fețele celor de la PNL în transmisia de ieri, ei au găsit o soluție salvatoare, cu un accept pe care Rareș Bogdan și l-a dat cu multă, multă greutate și strângere de inimă”.

Cozmin Gușă, două precizări importante

Cozmin Gușă a ținut apoi să facă două precizări importante, una fiind legată chiar de Ludovic Orban, președintele PNL:

„Rareș Bogdan nu s-ar fi dus la PNL dacă nu ar fi fost dedicat proiectului prezidențial al lui Klaus Iohannis, care proiect prezidențial astăzi, la a doua candidatură, se confruntă cu un PNL divizat și cu o agresiune dură din partea celor din USR PLUS, reprezentați astăzi de Cioloș, poate mâine de Laura Codruța Kovesi, care nu doresc în niciun fel, se vede din atitudinea lor, ca actualul președinte să își continue mandatul. Atunci, Rareș a acceptat, în baza parteneriatului de la distanță cu Klaus Iohannis, această candidatură.

Și, desigur, un alt lucru foarte important… Eu am avut o mare problema cu liderul partidului, cu Ludovic Orban, care nouă, Realității TV și mie, ne-a făcut probleme mari în urmă cu câțiva ani, mai precis în 2016, în urma dosarului pe care l-a căpătat la DNA pentru niște discuții cu un om de afaceri mituitor și denunțător, celebrul domn Urdăreanu, de la UTI. Fără să aibă nicio legătură cu Realitatea TV sau cu mine, a trebuit să mă duc pe la DNA de vreo două ori, să mă duc ca martor prin procese, un lucru pe care noi, cei de la Realitatea, nu l-am dorit.

De data aceasta, Ludovic Orban, în disperarea lui de președinte fără soluții, a avut fel de fel de șarje asupra lui Rareș Bogdan, un Rareș dedicat proiectului lui Klaus Iohannis, fără să mă anunțe, fără să discute cu mine, lucru care pe mine m-a deranjat foarte mult și încă mă deranjează. Scopul scuză mijloacele, se spune de multe ori, dar asta nu este o treabă de omenie”.

Cozmin Gușă: „Pot să spun multe, dar nu vreau”

Patronul Realitatea TV a vorbit apoi despre „cât de tensionată a fost această decizie” luată de Rareș Bogdan.

„Am spus ieri și spun și astăzi că Rareș a făcut un lucru util și pentru democrația românească, și pentru el, că a ales să intre în politică. Un proiect ambițios, pe care noi îl vom susține în ceea ce îl privește pe Rareș Bogdan, atenție!, nu lista PNL. Un proiect care, apropo de partea cu USR PLUS – Cioloș – Kovesi, este foarte greu de dus la îndeplinire, dacă punem în cealaltă balanță și lipsa de coeziune din actualul PNL, lipsa de militantism a primarilor de acolo.

În această telenovelă intră și informația pe care v-o dau, că foarte mulți primari PNL, din nefericire, joacă pe roluri, chiar dacă au un scor de 50-60 la sută, nu trag pentru partid, nu îi mai interesează, nu trag nici măcar pentru Iohannis, decât parțial, și își împart această influență către alte organizații, fie emergente, din alea noi, cum ar fi USR sau Pro România, fie altele mai vechi, cum este ALDE. Deci, situația este chiar de telenovelă, la ceea ce se va întâmpla, și mizele sunt uriașe, pentru că implică nu doar clasamentul de la europarlamentare, acesta este un soi de banalitate politică. Consecințele vor fi majore.

Pot să spun multe, dar nu vreau. Cred că am spus suficient pentru ca să înțelegeți cât de tensionată a fost această decizie și cât de nelalocul lor au acționat unii dintre liderii politici și nu numai, în acest demers.

Eu sper ca entuziasmul lui Rareș să nu se pleoștească. Noi vom fi în spatele lui. El a văzut interiorul politicului acum 20 de ani. Era puțin altfel. După aceea, a făcut presă tot timpul”, a mai precizat Cozmin Gușă în emisiunea România 2019, de la Realitatea TV.