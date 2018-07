CR7 la prezentarea oficială: „Juve nu este un pas înapoi pentru mine!”

Starul lusitan Cristiano Ronaldo a fost prezentat oficial la Juventus Torino după transferul de la Real Madrid.

La prezentarea fastuasă organizată de campioana Italiei cu această ocazie, CR7 a declarat că transferul la Juventus nu reprezintă deloc un pas înapoi în cariera sa și a dezvăluit că Juve a fost singura echipă care l-a ofertat.

„Da! Juve a fost singura echipă care m-a ofertat. Nu eram decis la Kiev să plec de la Real Madrid. Nu contează cum am ajuns aici, ce e important e că sunt fericit şi bucuros că am semnat cu un mare club. Fizic mă simt foarte bine, sunt un fotbalist diferit. Diferit de toţi ceilalti. Mă refer la fotbaliştii care fizic au deja 33 sau 34 de ani. Nu a fost o decizie uşoară pentru mine, însă Juventus este una dintre marile echipe ale lumii, un club obişnuit să câştige trofee importante. Toţi prietenii mei m-au sfătuit să aleg Juve şi aşa decizia pot spune că a fost până la urmă una facilă. Este un pas important în cariera mea şi sunt bucuros că voi avea ocazia să lucrez cu un mare antrenor şi cu un mare preşedinte. Nu este un pas înapoi. Eu fac mereu paşi înainte. Vreau să răspund pe teren la întrebarea asta. Şi vreau ca alături de Juventus sa atingem cel mai înalt nivel!”, a declarat Cristiano Ronaldo.

Starul lusitan a mai spus că acest transfer reprezintă o nouă etapă în viața sa și o nouă provocare.

„Este o nouă etapă din viaţa mea, îmi place să privesc în prezent şi mă consider încă un jucător tânăr. Cariera mea a fost spectaculoasă, dar nu s-a terminat! Sunt pregătit pentru această nouă experienţă şi sunt foarte liniştit pentru că ştiu că totul o să meargă bine. Mă simt perfect pentru că am o nouă provocare în faţă. Nu e uşor să joci în Italia, însă mă simt pregătit şi foarte motivat. Voi da ca întotdeauna totul, tot ce am mai bun. Aştept cu nerăbdare să joc pentru Juventus şi să înceapă noul sezon. Am avut ocazia să discut cu Allegri. Voi începe pregătirea pe 30. Evident, vreau să fiu apt pentru prima etapă din campionat”, a conchis Ronaldo.

CR7 a fost transferat de Real Madrid la Juventus pentru 100 milioane de euro șși va câștiga la campioana Italiei 30 milioane de euro pe sezon.