Credea că va avea vacanţa vieţii, dar a păţit-o grav în concediul din Turcia: „Ne-am îmbolnăvit”

Zilele acestea, o turistă care abia s-a întors din Turcia și-a spus supărarea pe rețelele de socializare. Românca a decis să își facă acolo concediul, alături de familie, dar a trecut printr-un adevărat coșmar. A plătit mii de euro, apoi a ajuns la spital cu fiica de doar 5 ani.

După 4 ani în care și-a făcut vacanța în Grecia, românca s-a gândit să schimbe destinația, dar a regretat amarnic. Pentru că nici nu poate da timpul înapoi și nici nu-și poate recupera banii, s-a gândit măcar să-i anunțe pe alții, pentru a nu repeta greșelile ei.

Concediu de coșmar în: „Atenție mare”

Turista a plecat alături de copiii săi mici în vacanță și, la scurtă vreme după ce au ajuns, s-au îmbolnăvit pe rând. Cel mai rău s-a simțit fiica sa de 5 ani. A ajuns ci ea a spital și a plătit mai bine de 1.700 de euro pentru a o putea vedea sănătoasă. Nici măcar după o săptămână de când s-a întors din Turcia, cea mică nu și-a revenit în totalitate.

„După 4 ani de mers în Grecia, mereu impresionați de tot ce am vizitat pe acolo, acum am decis să alegem Turcia, având doi pitici mici, am ales sa nu ne mai tot plimbăm cu mașina și să ne bucurăm de copii și mare atât.

Și ce a făcut să fie cel mai nereușit concediu e că ne-am îmbolnăvit cu toții pe rând… eu nu mi-am văzut fata atât de deshidratată niciodată (5 ani), a vomitat o noapte întreagă… nu mai stătea pe picioare deloc, am ajuns la spital cu ea… dacă nu aveam în cont 1200 de euro nici nu se apropia de ea! Atenție mare, asigurarea abia în România ne decontează costurile. A rămas peste noapte în spital, încă 500 euro! A trecut aproape o săptămână și încă nu s-a refăcut în totalitate. Probabil din apă am luat cu toții ceva că mâncare am mâncat diferit.

Cu siguranță nu mă voi întoarce în nici un alt resort”, a spus femeia pe un grup de Facebook.

După ce și-a spus povestea, a primit și comentarii pro, și contra.

Cât costă un sejur în Turcia

Dacă vrei să mergi în Kemer, de exemplu, cu familia, trebuie să scoți din buzunar aproximativ 3.700 de lei. În prețul respectiv, industria HoReCa turcească oferă 7 nopți de cazare, mâncare și băutură la discreție, dar și transport cu avionul.

Printre condițiile de la all inclusive de la cameră, se numără și aer condiționat, cameră curată, minibar, TV, WiFi și altele. În funcție de prețul total, minibarul poate fi umplut o singură dată, o dată pe zi sau la cerere.

