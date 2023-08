Crima care i-a schimbat viața Andreei Marinescu, știrista Pro TV! Colega lui Mihai Dedu nu știa că întâlnirea de la locul faptei avea să îi marcheze existența

Andreea Marinescu este prezentatoarea știrilor matinale de la Pro TV, făcând echipă cu Mihai Dedu. În spatele chipului ei angelic și a vocii blânde există o poveste de viață pe care puțini o cunosc.

Se spune că nimic în viață nu este întâmplător, iar prezentatoarea știrilor Pro TV s-a aflat la timpul și la momentul potrivit într-o situație ce avea să-i schimbe viața. Pe când făcea parte din echipa de reporteri, Andreea Marinescu a ajuns în preajma viitorului ei soț, ofițerul de la Serviciul Omoruri, căruia trebuia să-i ceară informații despre o crimă săvârșită. Destinul a făcut ca cei doi să simtă din prima că ”ceva” a fost acolo, chiar și în scurta lor interacțiune profesională, de doar câteva minute.

Povestea din spatele știristei de la Pro TV

Citește și: NU AI VĂZUT-O NICIODATĂ AȘA PE ALEXIA ERAM! MARIO FRESH A LĂSAT-O PUȚIN SINGURICĂ, IAR FATA ANDREEI ESCA S-A DEZLĂNȚUIT

Andreea Marinescu și Adrian Tiulescu aveau să se revadă peste 9 ani de la prima interacțiune. De data aceasta, coincidență sau nu, amândoi puseseră punct unor capitole din viața lor. Atunci, ofițerul aniversa 10 ani de când își începuse activitatea, iar viitoarea lui soție se afla în primele rânduri la festivitatea de premiere, tot în calitate de jurnalist.

„Eu eram reporterul curios, el ofiţerul care nu era tocmai încântat că din nou presa cere detalii. Dar nu a fost să fie atunci, ci abia după nouă ani, când amândoi tocmai puseserăm punct unor capitole din viaţa noastră. Ne-am întâlnit tot la Poliţie, dar de data aceasta era o festivitate, se împlineau 10 ani de când îşi începuse activitatea serviciul unde era şi el ofiţer, iar mie mi se stricase ceva la telefon. El a ştiut să-l repare şi îmi amintesc că am remarcat că îi venea impecabil costumul. Avea o sclipire foarte frumoasă în privire când mi-a înapoiat telefonul. După câteva zile, au urmat un ceai şi… o foarte frumoasă poveste de dragoste presărată cu cântece la chitară târziu în noapte, la telefon, cu poezii şi surprize, cu suişuri şi coborâşuri, care ne-au arătat că noi chiar suntem făcuţi unul pentru celălalt”, a povestit jurnalista.

Andreea Marinescu și Comisarul Adrian Tiulescu, de la Serviciul Omoruri, s-au căsătorit în anul 2018, la scurt timp după ce au devenit părinții unui băiețel, Marc Armin. Evenimentul a avut loc după ce știrista de la Pro TV a fost cerută în căsătorie de 3 ori.

„Am fost cerută în căsătorie prima oară de Crăciun. Am zis „Da!”. De faţă erau şi părinţii lui. După ceva vreme, m-a mai cerut o dată, eram la Sfântu Gheorghe, de ziua mea de nume, la o petrecere-surpriză. Am avut de rezolvat un puzzle cu această întrebare. Iar am zis „Da!”, dar nu făceam nunta. A treia oară a fost cu noroc şi uite am făcut şi nunta, şi un al doilea copil”, a mai spus Andreea.

Prezentatoarea știrilor Pro TV mai are un băiețel, Vladimir, în vârstă de 13 ani, rezultat în urma primului mariaj, cu Paul Roșca. Cei doi au format un cuplu pe când știrista era reporter la Pro TV Pitești, orașul ei natal.

Citește și: CRISTI MITREA, ACUZAȚII GRAVE LA ADRESA BIANCĂI GIURCA DE LA INSULA IUBIRII. VEDETA PRO TV O DESFIINȚEAZĂ PE CONCURENTA DE LA ANTENA 1: „STĂ PENTRU CASĂ ȘI MASĂ”