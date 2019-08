Criminaliștii au răscolit pentru prima oară casa familiei Luizei Melencu

Criminaliștii au răscolit în cursul zilei de miercuri casa familiei Luizei Melencu, adolescenta răpită de Gheorghe Dincă în luna aprilie, pe care anterior a recunoscut că a ucis-o.

Familia fetei a mărturisit că este pentru prima dată în cele patru luni de la dispariția Luizei în care anchetatorii caută probe la domiciliul fetei. Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, spune că noi fragmente de oase, aproape sigur de natură umană, s-au găsit și miercuri, „în interior, dar la suprafață".

Tonel Pop a explicat că s-a pus problema să fie începute spargerile în locuință și în curte, însă trebuie mai întâi adunate probele aflate la suprafață.

„Se punea problema dacă se sapă, nu se sapă. Trebuie să înțelegeți că înainte de a putea să sape sau să spargă betoane sau să intre în acele buncăre și ce mai avea Dincă pe acolo trebuie să perie toată zona la suprafață. Dacă toată zona nu ar fi periată și nu s-ar aduna toate probele de la suprafață și ar intra cu excavatoare, s-ar distruge probele de la suprafață. Vă pot spune că s-au mai găsit fragmente de oase, unele aproape sigur de natură umană, în interior, dar la suprafață. Și astăzi s-au găsit în continuare fragmente osoase”, a declarat avocatul.

Potrivit lui Tonel Pop, după ce nu se va mai putea preleva nimic de la suprafață, se poate trece la săpături și la dărâmarea betoanelor, a ridicării plăcilor de beton și a buncărelor. În altă ordine de idei, întrebat dacă Dincă are acces la televizor, avocatul a răspuns: „Din punctul meu de vedere are acces la informații, inclusiv prin avocații pe care îi are, chiar din oficiu. Întreabă și aceștia îi spun . Cum îl văd, după strategia pe care o adoptă, este la curent cu totul și este sfătuit în funcție de ce se întâmplă, cum să reacționeze, ce să facă și ce să nu facă” .

Miercuri este cea de-a șasea zi în care anchetatorii fac verificări la locuința lui Gheorghe Dincă, acolo unde acesta a spus că a ucis două tinere.