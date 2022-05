Cristi Borcea, destăinuiri sincere despre perioadele dificile prin care a trecut! ”N-am regretat nici când am făcut operația pe cord, nici când am fost la pușcărie 5 ani jumate”

Cristi Borcea (52 de ani) a făcut o serie de mărturisiri atât despre viața privată, cât și despre cea profesională, în cadrul podcastului „Ameritat cu Nasrin”. Fostul acționar de la Dinamo și-a deschis sufletul și a vorbit și despre perioadele dificile prin care a trecut.

Cristi Borcea a făcut o serie de destăinuiri legate atât de viața profesională, cât și de cea personală, în cadrul podcastului.

Cristi Borcea a copilărit în zona Ozana, iar în cadrul interviului a povestit mai multe amintiri din tinerețe. De exemplu, partenerul de viață al Valentinei Pelinel mărturisea că juca fotbal câte zece ore pe zi și se bucura extrem de mult de momentele pe care le-a trăit.

”N-am dus lipsă de nimic. Noi, generația înainte de ’89, am avut o copilărie mult mai frumoasă”, a mărturisit Cristi Borcea.

Vezi și VALENTINA PELINEL A VORBIT DESPRE GREUTĂȚILE PE CARE LE-A ÎNFRUNTAT CÂND ERA MICĂ: ”NU A FOST O COPILĂRIE UȘOARĂ”

Cristi Borcea: ”N-am regretat nici când am făcut operația pe cord, nici când am fost la pușcărie 5 ani jumate”

Chiar dacă viața i-a surâns din multe puncte de vedere, fostul acționar de la Dinamo a recunoscut că a trecut și prin momente neplăcute și dificile, momente care i-au pus sănătatea în pericol. În cadrul podcastului, Ameri Nasrin l-a întrebat pe Cristi Borcea dacă s-a confruntat cu depresia și dacă a avut regrete.

Bărbatul a mărturisit că s-a confruntat cu probleme de sănătate de-a lungul timpului și, în prezent, urmează un tratament. Chiar dacă a avut parte de momente care i-au umbrit fericirea, Cristi Borcea a reușit să se ridice și să meargă, cu capul sus, mai departe.

”Când am pierdut primul campionat, cu Rapidul, în ’98 – ’99, atunci am avut 3 săptămâni în care n-am dormit deloc și am fost readus cu ace, tot fotbalul m-a făcut să am operații pe cord deschis la 41 de ani. Și în momentul de fașă sunt pe pastile. (…) N-am regretat nici când am făcut operația pe cord, nici când am pierdut campionate, nici când am intrat în Champions League, nici când am fost la pușcărie 5 ani jumate. Au fost momente unice pentru copil, venind dintr-un cartier din Bucuresti, cel mai mare vis al lui a fost Dinamo. Și am ajuns să conduc Dinamo și să obțin cele mai mari performanțe din istoria Clubului Dinamo”, a povestit Cristi Borcea.

Episoadele noi ale podcastului „Ameritat cu Nasrin” pot fi urmărite în fiecare marți, de la orele 21:00.

Sursă foto: Capturi video