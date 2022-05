Valentina Pelinel a vorbit despre greutățile pe care le-a înfruntat când era mică: ”Nu a fost o copilărie ușoară”

Valentina Pelinel și-a deschis sufletul și a povestit, în cadrul unui podcast, despre copilăria pe care a avut-o. Soția lui Cristi Borcea a povestit și despre cel mai negru episod al vieții sale, dar și evenimentul care a schimbat-o în totalitate.

Invitată în cadrul unui podcast, Valentina Pelinel a vorbit deschis despre ce greutăți a întâmpinat în perioada copilăriei. Blondina a mărturisit că nu a avut o situație materială foarte bună, dar se bucura de puținul pe care îl avea.

Valentina Pelinel: ”Nu aveam de niciunele”

Mai mult, soția lui Borcea a precizat că atunci când a crescut și a produs proprii ei bani, și-a cumpărat ce i-a lipsit în copilărie, pentru a-și rezolva problemele din acea perioadă grea a vieții.

”Îmi aduc aminte cu plăcere și îmi pare rău că nu mai văd asta în jur. Ne jucam pe maidane. Îmi aduc aminte că jucam șotronul, săream coarda, elasticul. Asta făceam toată ziua. Evident, făcea, și foarte multă mișcare. Doamne, ce fericiți eram.

Nu aveam gadget-uri, de fapt, nu aveam de niciunele. Adu-ți aminte că ne jucam cu preșul, covorașul, pătura. Ne puneam pe preș și ne jucam ”de-a magazinul”. Frunzele erau bancnotele și pietrele erau monezile. Practic nu aveam la îndemână mare lucru. Dar eram fericiți.

Ne distram fără să avem prea multe la dispoziție. Nu prea aveam nici păpuși. Existau. Erau, dar eu nu aveam. Nu a fost nicio problemă. Când am crescut mare, mi-am făcut colecție de păpuși, ca să rezolv această problemă”, a povestit Valentina Pelinel, în timpul podcastului.

Cel mai negru episod din adolescența Valentinei Pelinel

Valentina Pelinel a vorbit și despre momentul în care și-a pierdut tatăl. Fostul fotomodel a precizat că tatăl ei a murit atunci când ea avea doar 15 ani și jumătate și i-a fost foarte greu să înțeleagă că părintele ei nu mai este în viață.

De asemenea, blondina a menționat și că, la doar câteva zile după decesul tatălui ei, a câștigat Top Model România chiar pe data la care era născut părintele său. Eveniment ce i-a schimbat total cursul vieții.

”Nu am avut o copilărie ușoară. Odată ce am plecat din țară, am reușit să câștig bani, să devin independentă. Pentru mine și sora mea nu a fost ușor. Tatăl nostru a murit când eu aveam 15 ani și jumătate. La câteva zile după decesul lui, am câștigat Top Model România și chiar când ar fi fost ziua lui, atunci am câștigat concursul. Zi pe care nu a mai apucat-o. De acolo a început să mi se schimbe viața.

A fost greu ca și copil să înțelegi așa ceva. Dumnezeu mi-a trimis ceva imediat, să mă țină echilibrată. Pentru că eu îmi doream și visam să ajung manechin”, a mai mărturisit Valentina, în podcastul lui Nasrin Ameri.

