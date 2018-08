Cristi Brancu, tranșant cu Mihaela Rădulescu după plecarea vedetei de la ‘Românii au talent’: „Mă întreb dacă e bine să se scalde în continuare în acel Instagram foarte frivol”

Cristi Brancu, prezentatorul emisiunii „Agenția VIP”, a comentat într-un mod critic decizia Mihaelei Rădulescu de a părăsi juriul emisiunii „Românii au talent”. Mihaela Rădulescu a invocat motive personale pentru care a luat această decizie, iar vestea a venit ca o bombă pentru oamenii de televiziune.

Cristi Brancu a trecut în revistă spectaculoasa carieră a Mihaelei Rădulescu, dar și momentul schimbării vedetei. Clipa în care „nu mai avea acea dulceață moldovenească”.

Citește și: DE CE A RENUNȚAT PROTV-UL LA MIHAELA RĂDULESCU

Iată ce a scris prezentatorul tv despre acest subiect:

„Este cu siguranță șocant pentru cei care privesc retrospectiv la cariera spectaculoasă a Mihaelei Rădulescu. Numai că, acest moment istoric are o cheie…

… Este interesant cum s-a produs această despărțire care, după cum ați văzut, a fost comentată ca fiind o renunțare la Mihaela Rădulescu pentru că dăuna formatului și ea, prin atitudinea ei foarte frivolă și foarte sexoasă, nu numai pe ecran, ci și în afara ecranului, stârnea foarte multe reacții negative și de respingere la adresa unui personaj altfel istoric pentru televiziunea din România.

Când începe cariera în televiziune a Mihaelei Rădulescu? Începe în 1994, când ea o emisiune la Tele 7 abc… Vreme de un an și ceva, ține această emisiune care este la concurență cu albumele duminicale de la acea vreme. În momentul în care în urma unei emisiuni se întâmplă câteva evenimente tehnice neprevăzute și Mihaela Rădulescu este sancționată, Mihaela Rădulescu se supără și alege să își dea demisia. revine pentru scurtă vreme, dar se mută la Pro TV și colaborează la matinalul lui Florin Călinescu și colaborează, în același timp, cu Janine, o creatoare în mare vogă în acel moment. Episodul acesta la Pro TV a durat doar vreo nouă luni de zile, pentru că Mihaela Rădulescu se desparte în termeni destul de neplăcuți de Pro TV după un eveniment Elite Look, unde Mihaela Rădulescu a fost în staff-ul lui Janine, trebuia să facă un film de prezentare și nu l-a făcut, alții spun că ar fi pierdut niște casete și astfel ar fi atras mânia patroanei.

Mihaela Rădulescu iese de acolo și încearcă un lucru foarte interesant, pentru că se căsătorește în anul 1997 cu Ștefan Bănică Junior… Împreună fac o emisiune care durează o lună, o lună și ceva, la TVR – care se numea Doi cu doi. Nu a ținut foarte mult această emisiune și la începutul anului 1998, Mihaela Rădulescu vine pe gratis, la Duminica în familie… Sunt momentele de glorie ale Mihaelei Rădulescu. Ea era foarte sus, Ștefan încă își căuta drumul, iar căsnicia lor se și termină…

La începutul anului 2000, Mihaela Rădulescu zice pas, se face că pleacă în America, alege să plece și să semneze cu Pro TV. Începe o emisiune care a durat un an și jumătate, Steaua ta norocoasă. Cu această ocazie, s-a ales cu un proces cu Antena, că ea a plecat înainte de încheierea contractului, un proces pe care Mihaela Rădulescu l-a dus mulți ani de zile…

După un an și ceva de zile de Steaua ta norocoasă, Mihaela Rădulescu se alege cu un conflict cu Loredana Groza…

Citește și: MIHAELA RĂDULEASCU, MĂRTURISIRI DUREROASE DESPRE DRAMA DIN FAMILIA EI: „A FOST UN CANCER GALOPANT”

… Cere un format, nu i se dă. Face Familia de cinci stele, ea se plânge că este inundat de publicitate și din acest motiv acest format are o audiență foarte-foarte slabă. După vreo două luni de zile, Mihaela Rădulescu alege să plece…

… În anul 2002, începe o emisiune la B1 TV – Gala. talentul de intervievator al Mihaelei Rădulescu era absolut spectaculos…

… În 2003 anunță că e însărcinată, iar ulterior se întoarce la Antena 1, pentru un sezon – Secrete de familie. Se produce împăcarea și se stinge și procesul. Apoi urmează iar Duminica în familie. În 2009, anunță că renunță la TV și se mută cu Ayan la Monte Carlo. În 2012, se întoarce la tv, la Realitatea – Alegerile Mihaelei…

Doi ani mai târziu, revine în juriu la Românii au talent. O Mihaela mult mai schimbată din punct de vedere fizic, mult mai frivolă, care, însă, în această mașinărie fantastică a acestei emisiuni, nu produce dizlocări. Mihaelei Rădulescu i se oferă o emisiune de dans… este un fiasco. Nici modul ei de prezentare nu mai avea acea dulceață moldovenească, acea sclipire, era doar puțin agresivă. Emisiunea s-a terminat și iată că acum Mihaela Rădulescu se desparte din nou de Pro TV…

… Mă întreb dacă o vom mai vedea pe acea Mihaela Rădulescu care a fost un simbol pentru o generație sau e bine să se scalde în continuare în acel Instagram foarte frivol, care are cu siguranță fanii ei. Unde-i Mihaela Rădulescu de altădată?”, a afirmat Cristi Brancu.Acum două săptămâni, Mihaela Rădulescu a postat pe Facebook un mesaj în care și-a anunțat plecarea de la show-ul „Românii au Talent”.

„Dragii mei, știți cum e cu momentele alea din viață, când trebuie să iei o decizie, oricât de greu ar fi și oricât de multe și diverse lucruri ai de cântărit, de analizat. Am trăit un astfel de moment de curând și am făcut alegerea pe care am considerat-o cea mai oportună pentru mine, asumându-mi, cum mă știți, fiecare detaliu.

Nu voi mai putea participa la noul sezon ‘Românii au talent’, strict din motive personale. Mi-am anunțat acum o săptămână colegii de muncă și partenerii de contract și le mulțumesc nu numai pentru înțelegere, dar și pentru o colaborare profesională de care-mi voi aminti mereu cu mare, mare plăcere.

Acum știți și voi și vă mulțumesc cu tot dragul vouă, publicul meu și al acestei emisiuni – pentru voi fac o reverență. Și nu mă plec în fața voastra doar fizic, ci și cu inima mea toată, care vă îmbrățișează și vă aplaudă!”