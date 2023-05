Cristi Chivu a vorbit deschis despre drama vieții sale. Adelina, întrebată dacă a fost lovită: „Medicamentele m-au determinat să fac lucruri pe care nu le făceam”

Cristi Chivu (42 de ani) este unul dintre cei mai mari fotbaliști români. Antrenorul de la Inter Primavera a vorbit despre cel mai greu moment din viața lui. A trăit o adevărată dramă, după accidentarea gravă la cap din anul 2010.



Cristi Chivu a avut parte de momente foarte grele, după ce s-a accidentat serios la cap în meciul contra lui Chievo, în 2010. Fostul mare internațional român a oferit un interviu pentru presa din Italia, unde a vorbit despre drama vieții lui. După accidentarea gravă pe care a suferit-o acum 13 ani, Chivu n-a mai fost „om”. Antrenorul a fost nevoit să ia multe medicamente, să se pună pe picioare. Doar că, acestea i-au provocat și diferite reacții în comportament, multe dintre ele agresive.

„Totul se putea sfârși. În mijlocul ghinionului, am avut noroc. Nu a trecut mult timp până când nu am mai putut să vorbesc sau să îmi mișc partea stângă a corpului. În zilele de recuperare, mi-am pus mii de întrebări. Incertitudinea de a nu mai fi un jucător profesionist, cu norocul de a fi încă un om normal. Am luat în considerare două lucruri. Din fericire, sunt încă aici…Două luni și jumătate mai târziu, eram pe teren, cu temerile și incertitudinile mele”, a dezvăluit Cristi Chivu, pentru SportItalia.

Cristi Chivu, clipe de groază după accidentarea la cap

Fostul tricolor a avut trei episoade controversate, pentru care a fost aspru criticat. La câțiva ani distanță, Chivu spune că din cauza medicamentelor a recurs la anumite gesturi.

„Sufeream în timpul meciurilor, mai ales la lovituri de cap. Totul s-a întâmplat post-operator, cu toate medicamentele pe care le luam. Acestea m-au determinat să fac lucruri pe care nu le făceam înainte, de la gestul obscen pe care l-am făcut după meciul de Cupă de la Roma, până la lovirea lui Marco Rossi și cearta cu Rafa Benítez”, a continuat el.

Colegii lui de echipă obișnuiau să o sune pe Adelina, soția lui, și să o întrebe dacă totul este în regulă acasă. „Nimeni nu știe că am luat medicamente care mi-au eliminat filtrele. Îmi amintesc că ai mei coechipieri mă sunau acasă și o întrebau pe soția mea dacă totul era în regulă. Dacă am fost agresiv, acasă, dacă am pus mâna pe ea”, a adăugat el, pentru sursa citată mai sus.

Chivu consideră că ziua accidentului a fost, de fapt, ziua „renașterii” sale. „A fost ziua renașterii mele. Nu a fost deloc un moment ușor de gestionat. Am fost norocos. A fost foarte aproape, puteam să ajung să nu mai pot vorbi și să nu-mi mai mișc o parte a corpului. Zilele de convaleșcență, miile de întrebări pe care mi le-am pus, incertitudinile. Sunt norocos că sunt un om normal. Din fericire, încă sunt în viață”.