La ce trucuri apelează Adelina Chivu pentru a arăta ca la 20 de ani. Soția lui Cristi Chivu: „Am observat că nu mai pot mânca chiar orice, oricât și oricând”

Adelina Chivu a arătat întotdeauna bine și, spune ea, în trecut nu a făcut nici cel mai mic sacrificiu. Însă pe măsură ce au trecut anii, soția lui Cristi Chivu a fost nevoită să aibă mult mai multă grijă la alimentație și să facă mici sacrificii. Cum reușește Adelina să se mențină ca la 20 de ani, dar și ce vrea să le transmită fiicelor sale.

De-a lungul anilor, soția lui Chivu a fost o prezență discretă în showbiz-ul autohton și a făcut parte din categoria soțiilor de fotbaliști care nu și-au dorit foarte multă expunere. Cu toate acestea, a avut întotdeauna grijă de felul în care arată și puține au fost situațiile în care a fost prinsă pe picior greșit.

Mama natură a fost extrem de generoasă cu Adelina Chivu căci, așa cum ea declară, până la vârsta de 35 de ani nu și-a făcut griji pentru silueta. După nașterea fiicelor sale lucrurile s-au mai schimbat, dar nu atât de mult încât vedeta să se confrunte cu probleme de greutate.

” Înainte de sarcini şi chiar şi după aceea vreo câţiva ani, nu am avut chiar nicio problemă (n.r.- cu greutatea). Eu până la 35 de ani nu am ţinut dietă şi nu am făcut niciun fel de sport. Ei, după această vârstă, metabolismul meu a devenit mai lent şi am observat că nu mai pot mânca chiar orice, oricât şi oricând.

Aşa mi-am dat seama ce norocoasă fusesem şi nu realizasem. Dar altfel, nu pot spune că am probleme de greutate, nu am avut niciodată. Nu prea mănânc dulce. Dar cu pastele, cu pizza, cu prosecco aici e destul de complicat. „, a declarat Adelina Chivu pentru Ok!Magazine.

Adelina Chivu: „Mă concentrez să le formeze pe fiicele mele” Felul în care arată a fost întotdeauna un obiectiv, însă de când a devenit mămică și de când fiicele ei au crescut, Adelina Chivu recunoaște că se axează mai mult pe imaginea acestora. Vrea ca fetele pe care le are cu Cristi Chivu să devină domnișoare cu stil, care știu să aleagă întotdeauna eleganța și rafinamentul.

” Am început să resimt trecerea timpului, pentru că fetele mele deja sunt domnişoare şi văd diferenţa, e non stop la mine în casă. Dar nu aş da nimic din ce am acum doar pentru a fi mai tânără sau mai frumoasă.

Acum mă concentrez să le formez pe ele – să se aranjeze, să fie îngrijite, decente, simple, fine… Pentru că din păcate anturajele şi social media pot atrage tinerele adolescente şi în zone care mie nu mi se par cele mai bune exemple. „ , a mai spus soția lui Cristi Chivu.

