Cristian Popescu Piedone, coleg de detenție cu Radu Mazăre. Dezvăluiri neștiute: ”Mă bucur că a fost eliberat, se închisese în el”

Cristian Popescu Piedone a fost invitat în podcastul ”La mijloc” – moderat de Codin Maticiuc și Anghel Damian. La aproape un an distanță de când a fost eliberat din penitenciar, edilul a ieșit în față și a vorbit în detaliu despre perioada petrecută în spatele gratiilor. Fostul primar al sectorului 5 a fost coleg de detenție cu Radu Mazăre – proaspăt eliberat și el din închisoare – despre care a dezvăluit cât de greu i-a fost să suporte în totalitate regimul de detenție.

În luna iunie a anului trecut, Cristian Popescu Piedone a fost eliberat din închisoare și achitat definitiv în dosarul ”Colectiv”. Fostul primar al sectorului 5 fusese condamnat inițial la 8 ani și 6 luni de detenție pentru abuz în serviciu, însă a primit o scădere la jumătate a pedepsei, însă a fost eliberat după ce a executat doar un an și o lună din condamnare. Pe lângă asta, fostul edil a fost scos de pe lista inculpaților care trebuie să achite daune – în valoare de milioane de euro – victimelor incendiului din clubul Colectiv.

Așa cum a declarat când a ieșit pe poarta Penitenciarului Jilava, Piedone le-a povestit celor prezenți cum perioada de detenție a însemnat o pauză de odihnă. S-a eliberat de toate gândurile apăsătoare, s-a odihnit și a pus la cale noi planuri de viitor.

”În închisoare m-am eliberat, nu m-am încarcerat. Mental m-am putut odihni și gândi să-mi pun planurile în ordine. Condițiile din închisoare… nu vreau să ajungă nimeni aici, dar sunt cu bun-simț, dacă ai bun-simț. Ești respectat, dacă respecți. Vreau să transmit colegilor mei de la Primăria Sectorului 5, care au stat bine-mersi și s-au gândit că Piedone o muritu. Piedone n-o muritu, doar puțin s-o odihnitu”, spune Piedone.

La aproape un an de la eliberare, invitat în podcastul ”La jumate”, Cristian Popescu Piedone a vorbit public despre perioada petrecută în spatele gratiilor, perioadă în care a fost martorul unor situații neplăcute. Majoritatea colegilor lui au cedat psihic și emoțional, regimul de detenție fiind greu de suportat pentru unii dintre ei. Printre cei mai puțini norocoși se numără și Radu Mazăre, proaspăt eliberat din închisoare – vezi AICI primele imagini cu fostul edil al Constanței. Candidatul la Primăria Capitalei a mărturisit – cu o ușoară părere de rău – că, pe cât de jovial și vesel îl știa pe fostul edil al Constanței, șederea în spatele gratiilor l-a schimbat complet.

”M-am degaja și m-am eliberat acolo. Am sfidat efectiv închisoarea. Am văzut oameni de toată isprava care ușor, ușor se ardeau. Se ardeau psihic, erau închiși în gândurile lor, nu mai comunicau, mulți se îmbolnăveau. Eu chiar am sfidat gravitația. Mă bucur și astăzi că Radu Mazăre a fost eliberat, am fost coleg cu el. El este un tip care se închisese în el. Eu îl știu de afară, ne cunoaștem de mult timp, este un tip jovial, însă acolo… nu mulți suportă în totalitate regimul de detenție”, a spus Piedone în podcastul La mijloc.