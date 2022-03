Cristiano Bergodi a câștigat duelul italienilor din Liga 1: „A fost un meci frumos, s-au distrat și suporterii!”

Cristiano Bergodi, antrenorul principal al formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe a câștigat duelul tehnicienilor din Liga 1 cu Nicolo Napoli, tehnicianul celor de la „U” Craiova 1948, scor 2-1 (2-1).

„Sunt mulțumit, dar în prima repriză am riscat și puteam să pierdem. În a doua repriză am meritat, pentru că am avut ocazii mari. A fost un meci frumos, s-au distrat și suporterii, iar noi am avut emoții. Dar e foarte greu să joci împotriva acestei echipe, știe să joace pe contraatac. Noi, în prima repriză, am stat cu linia de atacanți sus, nu rupeam niciodată linia de apărători și era o gaură mare la centrul terenului, iar ei au plecat foarte des pe contraatac. Au fost mai multe contraatacuri în acest meci decât au fost în 4-5 luni de când sunt aici. În a doua repriză am jucat foarte bine și băieții au meritat, dar chiar dacă nu am mai marcat, am avut 3-4 ocazii mari. Am jucat bine, am încercat să profităm de greșelile adversarilor, ne-am jucat un pic cu ocaziile în a doua repriză, trebuia să dăm gol. În general a fost un meci plăcut”, a declarat Cristiano Bergodi.

Tehnicianul este încrezător într-un play-out foarte bun și este convins de faptul că elevii săi se pot clasa pe primul loc.

„Putem face un play-out bun, punctele valorează dublu, suntem pregătiți”, a afirmat Bergodi.

La Sf. Gheorghe, oaspeţii au deschis scorul prin argentinianul Juan Bauza (min. 8), dar Sepsi OSK a întors rezultatul în finalul primei reprize, graţie golurilor reuşite de Marius Ştefănescu (min.39) şi Alexandru Tudorie (min.45+1).

După victoria cu „U” Craiova 1948, Sepsi OSK a urcat pe locul 8 cu 39 de puncte. De partea celalată, oltenii au rămas pe locul 11 cu 33 de puncte.