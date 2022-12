Cristina Bălan a prezentat-o publicului pe Nadeea Sofia! Cântăreața a născut ieri dimineață

Vineri, 30 decembrie, Cristina Bălan a născut o fetiță, în jurul orei 6.00 dimineața, după cum a anunțat Cancan.ro în exclusivitate. Astăzi, cântăreața a postat pe pagina sa de facebook un mesaj emoționant și o fotografie cu bebelușul familiei.

Cristina Bălan a așteptat-o pe fetița sa cu mare nerăbdare. Ieri dimineață, cântăreața, câștigătoarea show-ului „Vocea României”, în 2015, a adus pe lume cel de-al treilea copil al familiei. În fotografia în care a ales să o prezinte publicului pe Nadeea Sofia, apar și cei doi frățiori ai micuței, Matei și Toma, precum și tatăl lor.

“Marea Bucurie a ajuns în brațele noastre, chiar înainte de trecerea în noul an, pe 30 Decembrie.

Nadeea Sofia, iubirea noastră, te-am așteptat cu mari emoții! Ai vrut să petrecem Revelionul împreună și nu există cuvinte să exprime fericirea și recunoștința pentru atâta perfectiune”, a scris, astăzi, fericită Cristina Bălan.

(CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV | Cristina Bălan a născut, dis-de-dimineață, o fetiță perfect sănătoasă)

Cristina a născut ieri dimineață. Ce spunea înainte de a naște

Într-un interviu acordat recent, Cristina Bălan dezvăluia marea sa dorință, în ceea ce privește nașterea.

“Eu am stabilit că doresc să nasc natural, mai cu seamă că și prima naștere a fost tot naturală și vorbim despre doi copii. Acum 10 ani am născut, mi-am tras sufletul cinci minute și apoi am reluat procesul. Practic, am avut două nașteri. Planul meu de naștere include tot ce n-am avut prima oară: doresc să nasc în apă, cu moașă (doula), soțul să-mi fie alături cât, când și dacă dorește (în anumite momente, travaliul poate fi dificil pentru parteneri). Doresc o atmosferă relaxantă, blândă”, spunea Cristina într-un interviu acordat revistei Viva.

Cât despre botez vedeta dorește să fie doar o petrecere restrânsă, însă, obligatoriu trebuie să fie prezentă și o ursitoare care să-i ureze toate cele bune Nadeei Sofia.

„La botez, o persoană străină ține copilul în brațe, copilul poate să simtă nesiguranță, el nu înțelege de ce mami nu e lângă el și sunt atâția străini, atâta tam-tam etc. Acestea sunt sentimentele mele și îmi place să țin cont de ceea ce simt. Consider că fiecare mamă are dreptul de a-și urma intuiția.”, a explicat Cristina Bălan, pentru sursa sus menționată.