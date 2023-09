Cristina Bâtlan, de la Imperiul Leilor, umilită de partenerul său de viață. Vedeta Pro TV a a scăpat de coșmarul care i-a bântuit viața

Cristina Bâtlan a divorțat de Roberto Bâtlan, după 26 de ani. Jurata emisiunii Imperiul Leilor de la Pro TV a descoperit că fostul partener de viață o înșela. Deși au avut loc episoade de infidelitate, vedeta Pro TV a rămas în relații bune cu fostul soț. Cei doi sunt asociați și au un copil împreună. Detaliile se află mai jos, în articol.

Cristina Bâtlan ocupă unul dintre scaunule juraților la emisiunea Imperiul Leilor, difuzată la Pro TV. Este o antreprenoare de succes din România și, de altfel, fondatoarea și directorul general al unei afaceri de încălțăminte și accesorii – Musette. Rareori a vorbit despre viața personală, însă, în cadrul podcastului lui Mihai Morar, Cristina Bâtlan și-a deschis sufletul. A dezvăluit, printre altele, detalii legate de fostul ei mariaj.

Cristina Bâtlan a pus capăt mariajului, după ce antreprenoarea de succes și Roberto Bâtlan au format un cuplu timp de 26 de ani. În cadrul podcastului Fain & Simplu, moderat de Mihai Morar, juratal de la Imperiul Leilor a dezvăluit motivul central în urma căruia mariajul a ajuns la final. Mai cu seamă, la mijloc este vorba despre infidelitate și de faptul că fostul partener o mințise.

Cristina Bâtlan, de la Imperiul Leilor, a divorțat

S-au cunoscut în adolescență și au ales să meargă pe un drum comun. După 26 de ani, însă, relația lor a ajuns la final – Cristina și Roberto Bâtlan s-au separat legal. Jurata de la Imperiul Leilor a descoperit, abia după câțiva ani, că partenerul ei mințea și avea o viață dublă. Pentru că au existat episoade de infidelitate, vedeta Pro TV a decis să pună punct mariajului. Chiar dacă s-au separat, au rămas în relații bune. Împreună, au un copil. De altfel, sunt asociați.

„Am reușit, am o formulă proprie. Suntem foarte bine unul cu altul. Roberto nu mai minte, e eliberat de faptul că nu este obligat să mintă. De multe ori îmi spune: Nu mai vreau să mint niciodată în viața mea. Noi suntem cei mai buni prieteni. Noi am fost împreună 26 de ani. Sunt mulți ani. Ne-am cunoscut înainte de 18 ani, cu două luni înainte de 18 ani. Am crescut împreună, ne-am format împreună, am făcut bussines împreună. Ne-am setat anumite reguli. Nu știam ce e o familie perfectă. Părinții lui Roberto erau despărțiti, părinții mei nu erau despărțiți. Nouă ni s-a părut că avem nevoie în relație noastră de niște reguli. Dacă ne certăm și unul din noi pleacă de acasă, ne-am despărțit.

Ne-am ținut de ea toată viața. Următoarea regulă era: niciunul dintre noi nu minte. S-a întâmplat în timp, unul dintre noi a încălcat una dintre reguli. Nu ne supărăm, că e dreptul să încalci. Un partener nu e un obiect. El era într-o relație, eu nu aveam nicio relație. Mi s-a părut că s-a rupt pământul în două. A fost o durere enormă, am simțit că mi s-a rupt sufletul în două. Dar am știut că nu pot să trec peste acest principiu și nu am putut. În momentul în care am aflat, în ziua aia ne-am despărțit. Am pierdut momentele alea în care stăteam împreună acasă, toate activitățile astea simple și mici”, a spus Cristina Bâtlan, în podcastul lui Mihai Morar.