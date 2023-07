Cristina Cioran a ajuns pe mâna medicilor, la 46 de ani: „M-am ocupat prea mult de ceilalți”

Cristina Cioran a trecut pragul medicului estetician, înainte de a-și sărbători ziua de naștere. Actrița a ales să se răsfețe și să-și facă de una singură un cadou binemeritat. Transformarea vedetei este uluitoare.

Fosta prezentatoare a emisiunii Acces Direct, de la Antena 1, are o formă fizică de invidiat. Cristina Cioran are grijă ca aspectul său să fie mereu impecabil, iar pentru asta nu ezită să meargă la medicul estetician ori de câte ori are nevoie. Pe lângă corectarea unor mici imperfecțiuni, blondina are grijă să aibă o alimentație cât mai echilibrată pentru a avea un stil de viață sănătos.

Cristina Cioran, pe mâna medicului estetician: „Să fiu un pic mai mult admirată”

Pe data de 24 iulie, Cristina Cioran își va celebra ziua de naștere, așa că a ales să facă mici intervenții pentru a mai „atenua” din amprenta pusă de trecerea anilor.

„Îmi place foarte mult să mă ocup şi de mine, pentru că m-am ocupat prea mult de ceilalţi, aşa că am decis, cadou de 46 de ani, să mă ocup şi de mine. Am apelat la medicul estetician pentru mici intervenţii, aşa, finuţe, să nu se vadă, să nu ştie toată lumea, dar să mă facă să fiu fericită şi să fiu un pic mai mult admirată, poate! Îmi place foarte mult să mă ocup şi de mine”, a mărturisit Cristina Cioran, pentru .

Fosta actriță din telenovela Numai Iubirea a mărturisit că a întinerit puțin, în urma intervențiilor pe care le-a făcut. Vedeta a apelat la botox pentru ștergerea ridurilor și la lifting pentru zona gâtului.

„Întrucât pielea de sub şi din jurul ochilor este mai sensibilă, mai fragilă şi îmbătrâneşte cel mai repede, am apelat la puterea toxinei botulinice, pentru ştergerea ridurilor de la coada ochiului.

Ulterior, medicii au folosit botoxul şi pe ridurile orizontale de pe frunte şi pe cele verticale dintre sprâncene, practic, am tratat etajul superior al chipului.

Şi pentru că, de cele mai multe ori, faţa beneficiază de răsfăţ, iar zona gâtului este neglijată, am creat un efect de lifting, fără bisturiu, tot cu ajutorul botoxului”, a mai mărturisit vedeta, pentru sursa citată.

