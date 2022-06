Cristina Cioran a dezvăluit ce a fost în stare să facă pentru o vacanță. La ce a fost dispusă să recurgă actrița

Cristina Cioran (45 de ani) a mărturisit ce a fost dispusă să facă pentru o vacanță, în urmă cu câțiva ani. Actrița nu dispunea de suficienți bani, dar nu a vrut să-și refuze capriciul și a știut exact de la cine ar fi putut să îi obțină.

Actrița Cristina Cioran a participat recent la un eveniment monden în cadrul căruia a povestit un eveniment din trecutul său. În perioada aceea, își dorea să plece în vacanță, dar nu dispunea de suma necesară, așa că nu a stat pe gânduri și a făcut un împrumut bancar.

„Am făcut, da, am făcut credit bancar. Ce să investesc, am investit în mine, bineînțeles. Noi suntem cei mai importanți, avem o singură viața. Am făcut împrumut ca sa plec în vacanță, să îmi cumpăr haine, genți, pantofi și accesorii. Ce să fie mai important decat mine?”, a spus Cristina Cioran. (CITEȘTE ȘI: Cristina Cioran și iubitul au inversat rolurile! Ea poartă pantaloni în relația lor! )

Cristina Cioran și-a botezat fetița! Cum o cheamă pe copilă

Cristina Cioran și iubitul ei, Alex Dobrescu, și-au botezat fetița la finalul lunii mai. Cea mică poartă numele de Ema și a fost născută anul trecut pe 18 iulie. Cu ocazia marelui eveniment, actrița a dezvăluit că își făcea griji dacă îi va trai copilul, fiind născut prematur.

„Atunci când am născut prematur a fost cel mai greu moment, pentru că nu am știut dacă va trăi copilul…Spuneam încontinuu pe masa de naștere că nu e momentul să nasc și mi se spunea că nu mai putem da înapoi. Sentimentele care s-au derulat în momentele alea, care au fost doar câteva minute, dar au părut ca secole, au fost, într-adevăr, cele mai grele. Ulterior, după ce am aflat că e în regulă fetița, dar intră în incubator, iar au trecut niște momente foarte grele, de zile întregi când nu știam dacă va depăși acele momente grele”, a spus Cristina Cioran. (CITEȘTE ȘI: Cristina Cioran a oferit noi detalii despre nunta cu Alexandru Dobrescu, dar și despre botezul fiicei sale, Ema: ”Prima oară am luat-o în glumă”)