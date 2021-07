Cristina Cioran a fost cerută în căsătorie, de ziua ei?! Detaliul care i-a pus pe internauți pe gânduri. „O zi de naștere și renaștere”

Ultima perioadă a fost destul de încărcată pentru Cristina Cioran. Vedeta a trecut printr-o spaimă de zile mari din cauza nașterii premature, însă acum totul este bine și se poate bucura de primele zile ca proaspătă mămică și chiar soție. Fanii din mediul online au observat un detaliu ce i-a pus pe gânduri.

Recent, Cristina Cioran și-a sărbătorit ziua de naștere. Aceasta a împlinit 44 de ani și a fost prima aniversare din poziția de mămică. Cu această ocazie vedeta le-a transmis un mesaj emoționat internauților, iar un detaliu le-a atras atenția tuturor. (CITEȘTE ȘI: CE A FĂCUT CRISTINA CIORAN FIX ÎNAINTE SĂ NASCĂ PREMATUR? AVEM IMAGINILE. MULȚI AU CONDAMNAT-O PENTRU ASTA)

În partea de început a mesajului, Cristina Cioran a scris „happy wife”, adică „soție fericită”, iar acest lucru le-a dat de gândit fanilor. Deși nu ar fi anunțat că s-a căsătorit cu iubitul ei, este posibila ca în curând Cristina Cioran să dea tuturor încă o veste mare.

„44, happy mom, happy wife! Vă mulțumesc din suflet pentru mesaje, gânduri și încurajări! A fost o zi de naștere și renaștere! Am încercat sî răspund tuturor și sper să nu vă supărați pe mine dacă nu am reușit să răspund tuturor. Suntem optimiști și convinși ca Ema va fi bine! Deocamdată încă este la incubator; va mai sta acolo pana creste suficient că sa poată fi luată acasă! M-au ajutat și mă ajută mult mesajele și încurajările voastre! Vă mulțumesc mult pentru urări și abia aștept să vă dau vești!”, a fost mesajul transmis de Cristina Cioran.

Cristina Cioran a născut prematur

Deși vedeta a trebuit să nască mai devreme decât era programată, atât Cristina, cât și fetița ei sunt sănătoase. Cristina Cioran ar fi trebuit să nască în luna septembrie, dar micuța ei a dorit să vină pe lume mai devreme, la doar 7 luni. La patru zile după naștere, vedeta a fost externată, însă fetița ei a rămas încă în grija medicilor.

„O voi putea vizita de doua ori pe săptămână cu test covid, o voi putea mangaia atat cat mi se va permite ca sa nu ii punem in pericol viata. Mai sta in spital pana cand va lua suficient in greutate ca sa o putem lua acasa. Suntem doar doi parinti care incearca sa se imbarbateze cu rabdare si credinta sa o putem aduce acasa. va marturisesc faptul ca sunt prea emotiva ca sa pot vorbi foarte mult despre ce s a intamplat asa ca va rog sa ma intelegeti si inca o data va multumesc!”, a scris Cristina în urmă cu câteva zile.

