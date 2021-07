Cristina Cioran a fost externată, dar fetița ei a rămas în continuare în spital: ”Acum are în jur de două kilograme”

Cristina Cioran a fost externată, dar fetița ei a rămas în continuare în spital sub atenta supraveghere a medicilor.

Vedeta trebuia să nască în luna septembrie, însă micuța Ema a ales să vină mai devreme pe lume. După ce a născut, Cristina Cioran a postat un mesaj pe contul de Instagram în care, cu ochii în lacrimi, îi ruga pe toți cei care o urmăresc să se roage pentru fiica ei. (CITEȘTE ȘI: CRISTINA CIORAN TRECE PRIN CLIPE GRELE: ”ERAM ÎNTR-O STARE DEPLORABILĂ, SPERIATĂ ȘI ÎNGROZITĂ”)

”Sunt puternică. Și fetița mea este puternică. A venit mai devreme, însă, rugați-vă pentru mine și pentru ea. Mai mult pentru ea!”, spunea Cristina Cioran în urmă cu trei zile.

Vedeta a ajuns astăzi acasă, însă fetița ei a rămas în continuare la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Municipal. Ema trebuie să mai ia în greutate ca să ajungă în sânul familiei sale: ”Cristina este bine. Nu aș putea să zic că a trecut printr-o cumpănă a vieții. Pentru că nu este nici prima, nici ultima femeie care a născut sau care o să nască prematur. Fetița este bine acum, este la incubator. Am avut emoții, este un lucru normal, însă eu eram deja pregătit pentru că mai am un băiețel de cinci anișori deja. Știu ce mă așteaptă. Fetița o sa mai stea încă două săptamani în spital, ca să ajungă la greutatea care trebuie. Acum are în jur de două kilograme”, a declarat Alexandru Dobrescu pentru playtech.ro.

”O să o botezăm în iarnă”

În ciuda faptului că a trecut printr-un adevărat calvar, iar emoțiile au atins cote maxime, Cristina Cioran nu a vrut să cheme un preot la spital. Cei doi părinți cred în divinitate și sunt siguri că micuța Ema va supravieșui și o vor putea creștina așa cum se cuvine. (VEZI ȘI: CE A FĂCUT CRISTINA CIORAN FIX ÎNAINTE SĂ NASCĂ PREMATUR? AVEM IMAGINILE. MULȚI AU CONDAMNAT-O PENTRU ASTA)

”O să botezăm și copilul. Ne-am planificat ca în iarnă să se întâmple acest lucru. Credem în puterea divină, normal, dar asta nu înseamnă că vrem să botezăm fetița acum, urgent. Până atunci vrem să fim sănătoși și cu toții bine”, a mai spus iubitul Cristinei Cioran.