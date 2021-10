Cristina Cioran, în lacrimi la TV! Vedeta i-a făcut dezvăluiri cutremurătoare lui Cătălin Măruță: ”Urlam și mă zbăteam”

Cristina Cioran a făcut mărturisiri tulburătoare despre momentul în care a adus-o pe lume pe fetița ei, dar și despre perioada în care Ema a stat în incubator.

După ce a adus-o pe lume pe fetița ei, Cristina Cioran a fost externată din spital însă micuța a rămas în continuare în spital sub atenta supraveghere a medicilor. Ema a stat o lună și jumătate la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Municipal. Fetița trebuia să mai ia în greutate ca să ajungă în sânul familiei sale.

Micuța Ema este acum acasă, dar clipele de groază prin care a trecut Cristina Cioran îi umbresc fericirea de a avea acum fetița lângă ea.

”Șocant a fost pentru că nu mai eram nici însărcinată, nu aveam nici copilul în posesie. Era copilul meu, sufletul meu, într-un incubator. Cred că am luat o bacterie, ceva, am făcut o enterocolită, ceva urât la stomac. Am fost la doctorul ginecolog, totul în regulă, am luat un tratament pentru enterocolită, asta se întâmpla joi. Vineri am fost la un spital de stat de urgență, nu mi-au făcut mare lucru, am plecat. Sâmbătă am făcut o monitorizare, toate bune și frumoase.

Duminică m-au apucat niște dureri și am sunat la salvare când am văzut că sângerez. La 8 fără 10 a venit salvarea, la 8 jumătate am născut. Am fost isterică, urlam și în salvare și în spital că e prea devreme. Medicul cu care am născut mi-a zis că nu avem cum să dăm înapoi. Mă simțeam ca într-un film”, a povestit Cristina Cioran în cadrul emisiunii ”La Măruță”.

Cristina Cioran, sprijinită de iubit și familie

În toată această perioadă dificilă, familia și iubitul ei au susținut-o necondiționat pe Cristina Cioran. De asemenea, vedeta a avut și sprijinul fanilor și a recunoscut faptul că au ajutat-o mult poveștile mămicilor care, la rândul lor, au născut prematur și au trecut prin această experiență neplăcută.

”Îmi place că e bebelușul cu mine, 6 săptămâni a fost departe. În timp ce mă ducea targa către sala de nașteri, cineva îmi lua test Covid. (…) Eram plină de sânge, într-un maieu, urlam și mă zbăteam pe tavă. A doua zi mi-a venit rezultatul testului și am putut să văd copilul care era în incubator.

După 3 zile, m-au eliberat, m-au trimis acasă. Nu au putut să mă țină în spital, e spital suport Covid. Am luat-o acasă și e bine, sănătoasă, frumoasă, veselă și perfectă. A fost o perioadă foarte grea, îi mulțumesc familiei că m-a susținut și iubitului că nu m-a lăsat în starea aia. M-au ajutat și mesajele mămicilor, am primit peste 2000 de mesaje, nu mi-a venit să cred”, a mai mărturisit vedeta.