Cristina Cioran, mărturisiri dureroase despre sarcină: “Mi-a fost teamă să nu o pierd, asta a fost teama cea mai mare”. Motivul pentru care a avut acest gând negru

La o zi după ce a anunțat că va deveni mămică pentru prima dată, Cristina Cioran a acceptat să ofere un nou interviu emoționant despre perioada minunată din viața sa. În cadrul interviului din această seară, actrița a făcut mărturisiri dureroase despre sarcină. “Mi-a fost teamă să nu o pierd, asta a fost teama cea mai mare”, a spus fosta prezentatoare de la “Acces Direct” la un moment dat.

Actrița Cristina Cioran, mărturisiri dureroase despre sarcină

Cristina Cioran a dezvăluit că încă are anumite stări neplăcute și că acestea se manifestă, de obicei, seara. Ea a mai spus că, de când este însărcinată, nu mai tolerează mirosul de scorțișoară, deși, înainte, îl adora. Conform calculelor făcute de medic, bebelușul vedetei urmează să vină pe lume în septembrie.

“Am intrat în a 13-a săptămână, adică în trimestru doi, în patru luni (…). Eu am rău de mișcare, așa că orice chestie face să accentueze răul ăsta de mișcare. Sarcina agravează puțin chestia asta. Grețurile matinale la mine sunt seara. Pofte aveam și înainte și nu eram gravide. Nu suport mirosul de scorțișoară, deși îmi plăcea foarte mult înainte”, a declarat fosta prezentatoare în cadrul emisiunii “Showbiz Report”.

Fiind conștientă de riscurile unei sarcini la vârsta de 43 de ani, Cristina Cioran a fost îngrozită de gândul că ar putea să piardă bebelușul. De altfel, acesta este și unul dintre motivele pentru care a ascuns că este gravidă cu iubitul ei, Alexandru Dobrescu.

“Sunt foarte nerăbdătoare, am visat de foarte ori că sunt însărcinată, că am bebeluș. Acum că sunt însărcinată, am avut emoții timp de trei luni de zile, pentru că am așteptat cum decurge primul trimestru, știm foarte bine că una dintre patru femei pierde prima sarcină, riscurile erau foarte mari. Am stat cu emoții. Îmi era teamă dacă nu stă bine sarcina, mi-a fost teamă să nu o pierd, asta a fost teama cea mai mare”, a mai povestit vedeta.

Cristina Cioran – biografie

Născută pe 24 iulie 1977 în Constanța, Cristina Cioran a absolvit Facultatea de actorie – clasa Victor Radovici, Ion Lucian – din cadrul Universității Hyperion din București. Ea a debutat în cinematografie cu rolul Margo din filmul omonim. Ulterior, s-a remarcat și datorită personajelor pe care le-a interpretat în telenovelele “Numai iubirea” și “Păcatele Evei”, difuzate la Acasă TV.

De-a lungul timpului, ea a fost și pe scenele teatrelor, dar și în diferite platouri de televiziune, unde a fost moderatoare – “Acces Direct”, “Dădaca”, “Cu dădaca în bucătărie” și “Acasă în bucătărie” sunt emisiuni pe care le-a prezentat. Cu musicalul “Andie Musik”, o coproductie Anglia – România, artista a fost plecată în turnee în Belgia, Olanda, Danemarca, Germania, Franța, Anglia și Elveția.

