Cristina Cioran, primele declarații după ce a fost internată în spital, alături de bebelușa ei. “Crăciunul acesta trebuie să fie altfel, dar...”

Cristina Cioran și bebelușa ei au ajuns de urgență la spital, chiar în noaptea de Crăciun. Ambele au fost diagnosticate cu coronavirus, însă au contractat o formă ușoară a bolii, după cum susține actrița. Sunt în siguranță acum, sub supravegherea medicilor.

Cristian Cioran nu are deloc parte de un final de an fericit. Actrița și fetița ei sunt, în prezent, internate la un spital din Medgidia, după ce au fost testate pozitiv la COVID pe 25 decembrie.

Ghinionul este cu atât mai mare cu cât totul vine la nici patru luni după ce Cristina Cioran a născut prematur. Din informațiile obținute de CANCAN.RO, bebelușa s-ar confrunta acum și cu o insuficiență respiratorie.

Însă, chiar și în aceste condiții, Cristina Cioran rămâne optimistă. Pe Instagram, aceasta a ținut să transmită un mesaj prin intermediul căruia să-și liniștească urmăritorii. Aflată pe patul de spital alături de fetița ei, actrița a precizat că se află în siguranță și că nu trebuie nimeni să fie îngrijorat.

“Crăciunul acesta trebuie să fie altfel, dar iată că ne găsește pe un pat de spital, și pe mine și pe bebelina mea. Vă mulțumesc mult pentru gânduri și… suntem ok, suntem în siguranță acum”, a transmis Cristina Cioran pe Instagram.

Cristina Cioran a născut prematur, din cauza unei afecțiuni

Chiar dacă trebuia să nască în septembrie, Cristina Cioran și-a adus fetița pe lume prematur, pe 18 iulie. Travaliul său ar fi fost declanșat de o toxiinfecție alimentară, iar micuța Ema a petrecut săptămâni bune în spital, după ce medicii au decis să o intubeze și să o monitorizeze îndeaproape, imediat după naștere.

“Am avut o entercolită ceva, de asta am născut prematur. Am făcut o toxiinfecție care mi-a declanșat travaliul. Am crezut că nu o să supraviețuiască. Dacă nășteam în salvare nu avea șanse. Au început mai mult dureri și am născut!”, spunea actrița, la momentul respectiv.

(CITEȘTE ȘI: CRISTINA CIORAN ESTE TRANSFORMATĂ, DUPĂ CE A DEVENIT MĂMICĂ)